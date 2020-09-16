Юрий Назаров: «Неважно, ты из списка Форбс или бомж с помойки - ковид любого приласкает»

Актер Юрий Назаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юрий Владимирович не горюет в больнице. Судя по голосу, у 83-летнего Назарова боевой настрой. На вопрос, как он себя чувствует, он ответил мне так:

- Враги не дождутся. Все идет путем. И марксистско-ленинская теория стоит на страже.

Пока он лечился от коронавируса, должно быть, обратил в свою коммунистическую веру половину 52-ой горбольницы. Он и сейчас, лежа под капельницей, ведет ежедневную, надеемся, все-таки мысленную борьбу с антикоммунистами всех мастей и религий. С удовольствием рассуждает про научные идеи Карла Маркса и Ленина, и называет себя пролетарием…

- Я коммунист, убежденный материалист, атеист, марксист и ленинец, и поэтому коронавирус мне не страшен, - говорил мне артист с вдохновением и азартом. - Есть вещи и пострашнее ковида. И кирпич может на голову упасть, и «доброжелатели» могут из-за угла напасть, но не страшно, ибо наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами...

Одна из первых ролей Юрия Назарова Фото: кадр из фильма

- Ну а все-таки как идет лечение?..

- У меня кислород уже отняли и гелий тоже (кислород-гелиевую смесь используют для лечения острой дыхательной недостаточности – Ред.). В конце недели обещают выпустить домой.

Ну как я заболел? Четыре дня держалась температура 38 градусов. Неприятная болячка, конечно, но бывает. Где я ее подцепил - холера ее знает. Отмечали годовщину гибели Людмилы Мальцевой (актриса умерла 27 августа 2019 года, по словам Юрия Назарова, после неудачной операции – Ред.). Может, там, на кладбище, налетал на меня ковид. А может, когда ехал в троллейбусе.

Вначале, когда попал в больницу, весь такой несчастненький я был. Лежал в реанимации. Но и там собирал неоспоримые доказательства, что бога нет. Потом меня отпустили в палату, где я нахожусь один. Условия здесь великолепные, врачи хорошие, современная техника, что еще надо? Вчера был изумительный обед с пловом. Кругом забота. Когда надо и водичку в палату принесут, ну как тут не выжить? Приходится выживать.

Пока лежал под капельницей, я вот что понял: ковид не разбирается, кто ты: человек из списка Форбс или бомж с помойки. Коварный вирус любого приласкает. И только, когда мы вместе, когда сообща - ведь коммунизм в переводе с латыни - comm nis - это «общий», - мы можем его победить.

Роль в фильме Тарковского "Зеркало" Фото: кадр из фильма

- Какие планы после выписки из больницы?

- Есть у меня выступления. В кино новый проект затевается, там для меня интересная роль написана.

Напомним, народный артист РФ Юрий Назаров был госпитализирован с коронавирусом в 52-ую городскую больницу 9 сентября. У него было диагностировано двустороннее воспаление легких. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

Юрий Назаров снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Дебют в кино состоялся в 1954 году. Своим главным фильмом актер считает картину "Андрей Рублев".