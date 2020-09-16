«Милого мальчика» от Шайи Лабафа впервые покажут на большом экране

Зрители по всей России смогут посмотреть картину на IVI — единственном российском онлайн-кинотеатре с фильмами всех крупнейших голливудских студий в подписке.

Картина была отмечена особым призом жюри на фестивале Сандэнс и рассказывает о молодом, но уже сильно пьющим актёре Отисе Лорте, который попадает в аварию, а оттуда — в реабилитационную клинику. Чтобы разобраться в причинах зависимости и тяги к саморазрушению, терапевт советует ему вспомнить и записать яркие моменты прошлого. Отис начинает перебирать события в воспоминаниях, где основной фигурой часто становится его отец, терзавший мальчика морально, а иногда и физически, но на самом деле просто считавший, что знает, как сыну лучше.

Посмотреть драму на языке оригинала с русскими субтитрами можно будет как на машине, так и без нее: Кинофлакон IVI — это гибридный кинотеатр под открытым небом, который принимает всех гостей. Непогоды можно не бояться: для зрителей подготовили навесы, дождевики, пледы, тепловые пушки и согревающие напитки в кинобаре.

Билеты на сайте: https://kino.flacon.ru/index.html

Смотреть на IVI: https://www.ivi.ru/watch/214090

Возрастное ограничение: 16+