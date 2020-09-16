«Приезжают в Москву, чтобы остаться навсегда»: Эксперт рассказал про появление среди мигрантов из Средней Азии новых элит

Мигранты рассчитывают проживать в Москве постоянно. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве увеличивается доля трудовых мигрантов, которые приезжают не просто работать, отсылая деньги на родину, но и намерены остаться в России навсегда. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, пандемия выявила новую тенденцию. Эксперта удивило, что на потерю работы жаловались тысячи приезжих, а когда им предлагали вакансии в других регионах, никто не готов был уезжать из Москвы.

- У нас на сайте была создана форма заявки для мигрантов, которые остались без работы и нуждаются в помощи, - рассказал Вадим Коженов сайту kp.ru. - И там зарегистрировались около 7-8 тысяч человек. И вот в какой-то момент мы попросили агентство сделать обзвон людей по нашей базе безработных. И из этих тысяч человек всего около сорока (40!) нам говорили: не, спасибо, мы сейчас тут немного ужмемся, на «Дошираках» пересидим.

Эксперт считает, что тенденция появилась еще до пандемии, но ее никто не замечал.

Например, есть какая-нибудь девушка из Киргизии, которая в московской «Шоколаднице» носит подносы. У нее зарплата есть, чаевые. Ну, 40-50 тысяч рублей в месяц у нее выходит. И вот карантин, работы нет. Ей говорят: есть вакансия в Астрахани - нужно ехать сажать петрушку. Она отказывается.

Вероятно, речь идет о формировании в российской столице новых мигрантских элит - люди готовы временно пересидеть на хлебе и воде, но не идти на более тяжелую работу и уж тем более уезжать из Москвы.

- Есть стереотип, что все мигранты едут в Россию только ради денег, чтобы отсылать часть своих заработков семьям домой, - продолжает Коженов. - Есть и такие люди, конечно. Но многие едут в Россию уже с другими планами. Они приезжают в Москву, смотрят на «Москва-Сити» и говорят: я хочу жить в этом городе и никуда не уеду, хоть что вы со мной делайте.

Среди мигрантов велика прослойка людей, которые едут сюда с прицелом на полный переезд. Им нравится удобная инфраструктура, они хотят здесь жить, стать гражданами.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», по результатам исследования социологов, во время пандемии работу потеряли 74% московских мигрантов из Средней Азии.

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