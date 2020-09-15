Обладательница дальневосточного гектара открыла в Забайкалье производство топливных брикетов

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В Забайкальском крае участница программы «Дальневосточный гектар» Наталья Вшивкова открыла производство топливных брикетов. Ее площадка располагается недалеко от Улет в поселке Ленинский.

«Дело в том, что здесь несколько лесопильных баз, и остается большое количество отходов. Мы сами с семьей живем в своем доме и знаем, как некомфортно отапливаться дровами, которые часто привозят полусырые. А брикеты из отходов – экологичный материал, во всех смыслах удобный для использования», - рассказала обладательница гектара.

Предприниматель отметила, что вместо с коллегами они восстановили разрушенное здание и закупили оборудование, которое сейчас модернизируют иркутские специалисты.

Сам участок по программе «Дальневосточный гектар» Наталья оформила прошлой осенью. На эту процедуру у нее ушло всего две недели.

«Через портал госуслуги быстро прошла все необходимые процедуры. Считаю, что забайкальцам нужно активнее участвовать в программе и воплощать свои идеи в жизнь»,- отмечает Вшивкова.

Добавим, что сейчас в Забайкалье продолжается уже третий этап программы «Дальневосточный гектар». В первое время получить земельный участок в этом регионе могли только местные жители, с 1 февраля текущего года «гектары» стали доступны для всех дальневосточников, а с 1 августа получить землю в Забайкалье могут желающие из любого региона России.

Как отметил руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров, землю в Забайкалье уже оформили жители Тюменской области, Ярославской области, Иркутской области, Воронежской области, Краснодарского края и Красноярского края.

«За первый год реализации программы выявлено формирование двух наиболее крупных агломераций - это территория в районе сел Смоленка и Угдан Читинского района. В Забайкальском крае в рамках программы «Дальневосточный гектар» доступны около 21 миллиона гектаров земли», - отметил Быстров.

Напомним, реализация программы «Дальневосточный гектар» в Забайкалье стала возможна благодаря вхождению региона в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующий указ в ноябре 2018 года подписал президент России Владимир Путин.