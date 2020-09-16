Американского профессора обвинили в расизме из-за созвучия китайских слов с англоязычным оскорблением

Профессора Университета Южной Калифорнии Грега Паттона отстранили от работы Фото: EAST NEWS

Профессора Университета Южной Калифорнии Грега Паттона отстранили от работы за то, что он, ведя онлайн-урок, использовал невинную фразу для демонстрации особенностей китайской разговорной речи. Борцам с расовой несправедливостью показалось, что китайские слова звучат оскорбительно для англоязычных слушателей.

Объясняя студентам особенности использования в китайской устной речи пауз и слов-вставок, Паттон несколько раз употребил китайский термин «nei ge», обозначающий слово «то».

Уже на следующий день в администрацию университета пришла жалоба, в которой утверждалось, что использованный профессором пример звучит очень похоже на уничижительное название темнокожих «nigga». В ней также прозвучало обвинение: таким образом Паттон оскорбил всех чернокожих учеников.

«Эта фраза четко и точно всегда определяется как фонетический омоним расового уничижительного термина на английском, и ее следует использовать осторожно, особенно при разговоре по-китайски в социальном контексте Соединенных Штатов», – заявили авторы обращения.

Видео урока распространилось в Интернете, вызвав бурное недоумение со стороны пользователей, говорящих по-китайски. Некоторые из них даже пытались встать на защиту профессора, но их, конечно, никто не услышал.

Зато по поводу инцидента высказался декан университета Джеффри Гаррет: «Профессор Грег Паттон несколько раз повторил китайское слово, которое звучит очень похоже на гнусное расовое оскорбление в английском. Понятно, что это вызвало большую боль и огорчение среди студентов, и я глубоко сожалею об этом. Для преподавателей просто неприемлемо использовать в классе слова, которые могут маргинализировать, навредить и нанести ущерб психологической безопасности наших студентов», – рассыпался в извинениях декан.

Гаррет также уведомил, что до конца семестра преподавание предмета, который вел Паттон, будет поручено другому профессору. Кроме того, всем ученикам опального преподавателя будут предоставлены «альтернативные варианты для выполнения академических требований». Впрочем, декан отметил, что Паттона пока не отстранили от преподавания в других группах и речь идет лишь о передаче другому профессору преподавания конкретного курса.