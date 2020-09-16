Эдуард Басурин: Митингов протеста у нас нет, цены ниже, чем на Украине, а гуманитарной катастрофы не предвидится

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Эдуард Александрович, прежде всего - как Донбасс пошел в школу?

- Нормально. Школы работают, дети учатся..

- Вы сами были где-то 1 сентября?

- Нет. Был очень занят.

- Как сейчас обстановка с обстрелами?

- Обстрелов нет.

- Слава Богу. Зеленский на днях иностранцам давал интервью и сказал, что Донбасс, в частности, ДНР, «на грани начала внутренних беспорядков». Потому что, дескать, люди живут хуже, чем на Украине, и коронавирус, и так далее...

- Демонстраций протеста у нас нет. Несогласия с проводимой политикой в обществе также не наблюдается.

Если говорить о коронавируса - в принципе, как везде, принимаются все необходимые меры и ситуация - реально лучше, чем на самой Украине.

Школы, детские садики работают. Все работает. Все нормально.

- И ещё Зеленский говорил, что у вас цены намного выше.

- Нет, цены у нас ниже, чем на Украине. Нельзя сказать, что - на все. Какие-то товары, может, чуть дороже, какие-то дешевле. В принципе, нормально.

- Ваши прогнозы всегда сбываются. Чего ждать по «нормандскому формату»? Дмитрий Козак (замглавы Администрации Президента России) многое делает, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.

- Я думаю, нужно дождаться ноября. На Украине - местные выборы 25 октября. После этого будет понятно, как власть Зеленского будет вести себя дальше. Пока он с нами «играет», до выборов.

После этого, в ноябре, - американские выборы. (Президента США. - А.Г.) Думаю, тогда же будет все понятно.

- Мне звонят друзья из ДНР, говорят, что российские паспорта получить гораздо проще, нежели паспорта граждан ДНР. С чем это связано?

- Есть такое... Причина в том, что пытаются как-то отсеять тех людей, которые не должны иметь данные паспорта.

- Ваши органы пытаются?

- Да, наши органы. Поймите, что через нас теперь очень легко получить российский паспорт. Мы выступаем фильтром для тех людей, которые незаконно хотят его получить. С паспортом ДНР можно долгое время находится в Российской Федерации, работать там. И сам российский паспорт потом легче получить.

- Это просто сложившаяся практика? Что - тормозят с выдачей документа ДНР? Или - какая-то договоренность с российской стороной?

- Не знаю. С самого начала шла жесткая проверка тех людей, которые получали местные паспорта.

- Мне вот жалуются, что некоторые - аж на 2021-й год записаны в очередь - на местный паспорт.

- Давайте так, это я называю человеческим фактором. Иногда придумывают определенные вещи, которые не улучшают работу ведомства, а только отягощают ее.

Одна из причин – так называемая электронная очередь. Она не до конца продумана. Это сделали по аналогу - как в Луганске, только там население меньше, там это легче проходило. А у нас - сложнее.

- Я был у вас девять раз - с Иосифом Кобзоном. Знаю, что вы очень тесно дружили, всегда его встречали, сопровождали. У нас здесь, в Москве, мы вспоминали Легенду и 30-го августа, когда Иосифа Давыдовича не стало, и в день его рождения - 11 сентября...

- Так получилось, что Александр Захарченко погиб на следующий день, после смерти Иосифа Кобзона 31 августа. И у нас два этих печальных события - общее горе. Возложение цветов было.

Люди приезжали из России, в частности, из Крыма. Билборды везде висят, посвящённые этим великим сыновьям Донбасса.

А память об Иосифе Кобзона в нашем народе всегда живет.И его хорошо воспринимают и вспоминают.

- Я передам семье.

Мы видели по телевидению, с каким аншлагом совсем недавно в Донецке выступал Григорий Лепс - пел песни наши с вами любимые, гимн России. Вы были на этом концерте?

- Нет, не был. Но находился недалеко, слышал, как там это звучало.

- 13 сентября был день рождения Александра Розенбаума. Я его поздравлял. Мы обсуждали поездки в Донбасс Кобзона, Лепса... И когда я спросил у Александра Яковлевича: «У вас нет планов сьездить в Донбасс?»- он сказал: «Это надо организовать. Просто - пока нет конкретных предложений. Хотя, люди меня ждут. И я с удовольствием туда съезжу...»

- Я хочу вас перебить и опередить. Я бы с удовольствием принял этого человека на нашей территории, сходил бы на его концерт. Дончане любят этого исполнителя.

- Что я ему могу передать?

- Пожелание здоровья, успехов в творчестве. И сказать, что он все-таки мужик, не побоялся в открытую говорить о процессах, которые происходят здесь у нас. Песни поет о наших детях погибших. Это очень приятно.

- Вы его ждете?

- Да, я с удовольствием бы с ним близко познакомился.

- При случае вы тогда скажите о нашем этом разговоре главе ДНР Денису Пушилину, ладно?Если что, через нашу «Комсомолку», которая выходит в Донбассе, меня найдете, а я дам координаты прямые Александра Розенбаума.

- Хорошо.

- Спасибо. Вам здоровья. Держитесь!