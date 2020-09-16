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Политика

Эдуард Басурин: Митингов протеста у нас нет, цены ниже, чем на Украине, а гуманитарной катастрофы не предвидится

Официальный представитель Народной милиции ДНР в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым опроверг заявления Зеленского об «ужасах Донбасса»
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Эдуард Александрович, прежде всего - как Донбасс пошел в школу?

- Нормально. Школы работают, дети учатся..

- Вы сами были где-то 1 сентября?

- Нет. Был очень занят.

- Как сейчас обстановка с обстрелами?

- Обстрелов нет.

- Слава Богу. Зеленский на днях иностранцам давал интервью и сказал, что Донбасс, в частности, ДНР, «на грани начала внутренних беспорядков». Потому что, дескать, люди живут хуже, чем на Украине, и коронавирус, и так далее...

- Демонстраций протеста у нас нет. Несогласия с проводимой политикой в обществе также не наблюдается.

Если говорить о коронавируса - в принципе, как везде, принимаются все необходимые меры и ситуация - реально лучше, чем на самой Украине.

Школы, детские садики работают. Все работает. Все нормально.

- И ещё Зеленский говорил, что у вас цены намного выше.

- Нет, цены у нас ниже, чем на Украине. Нельзя сказать, что - на все. Какие-то товары, может, чуть дороже, какие-то дешевле. В принципе, нормально.

- Ваши прогнозы всегда сбываются. Чего ждать по «нормандскому формату»? Дмитрий Козак (замглавы Администрации Президента России) многое делает, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.

- Я думаю, нужно дождаться ноября. На Украине - местные выборы 25 октября. После этого будет понятно, как власть Зеленского будет вести себя дальше. Пока он с нами «играет», до выборов.

После этого, в ноябре, - американские выборы. (Президента США. - А.Г.) Думаю, тогда же будет все понятно.

- Мне звонят друзья из ДНР, говорят, что российские паспорта получить гораздо проще, нежели паспорта граждан ДНР. С чем это связано?

- Есть такое... Причина в том, что пытаются как-то отсеять тех людей, которые не должны иметь данные паспорта.

- Ваши органы пытаются?

- Да, наши органы. Поймите, что через нас теперь очень легко получить российский паспорт. Мы выступаем фильтром для тех людей, которые незаконно хотят его получить. С паспортом ДНР можно долгое время находится в Российской Федерации, работать там. И сам российский паспорт потом легче получить.

- Это просто сложившаяся практика? Что - тормозят с выдачей документа ДНР? Или - какая-то договоренность с российской стороной?

- Не знаю. С самого начала шла жесткая проверка тех людей, которые получали местные паспорта.

- Мне вот жалуются, что некоторые - аж на 2021-й год записаны в очередь - на местный паспорт.

- Давайте так, это я называю человеческим фактором. Иногда придумывают определенные вещи, которые не улучшают работу ведомства, а только отягощают ее.

Одна из причин – так называемая электронная очередь. Она не до конца продумана. Это сделали по аналогу - как в Луганске, только там население меньше, там это легче проходило. А у нас - сложнее.

- Я был у вас девять раз - с Иосифом Кобзоном. Знаю, что вы очень тесно дружили, всегда его встречали, сопровождали. У нас здесь, в Москве, мы вспоминали Легенду и 30-го августа, когда Иосифа Давыдовича не стало, и в день его рождения - 11 сентября...

- Так получилось, что Александр Захарченко погиб на следующий день, после смерти Иосифа Кобзона 31 августа. И у нас два этих печальных события - общее горе. Возложение цветов было.

Люди приезжали из России, в частности, из Крыма. Билборды везде висят, посвящённые этим великим сыновьям Донбасса.

А память об Иосифе Кобзона в нашем народе всегда живет.И его хорошо воспринимают и вспоминают.

- Я передам семье.

Мы видели по телевидению, с каким аншлагом совсем недавно в Донецке выступал Григорий Лепс - пел песни наши с вами любимые, гимн России. Вы были на этом концерте?

- Нет, не был. Но находился недалеко, слышал, как там это звучало.

- 13 сентября был день рождения Александра Розенбаума. Я его поздравлял. Мы обсуждали поездки в Донбасс Кобзона, Лепса... И когда я спросил у Александра Яковлевича: «У вас нет планов сьездить в Донбасс?»- он сказал: «Это надо организовать. Просто - пока нет конкретных предложений. Хотя, люди меня ждут. И я с удовольствием туда съезжу...»

- Я хочу вас перебить и опередить. Я бы с удовольствием принял этого человека на нашей территории, сходил бы на его концерт. Дончане любят этого исполнителя.

- Что я ему могу передать?

- Пожелание здоровья, успехов в творчестве. И сказать, что он все-таки мужик, не побоялся в открытую говорить о процессах, которые происходят здесь у нас. Песни поет о наших детях погибших. Это очень приятно.

- Вы его ждете?

- Да, я с удовольствием бы с ним близко познакомился.

- При случае вы тогда скажите о нашем этом разговоре главе ДНР Денису Пушилину, ладно?Если что, через нашу «Комсомолку», которая выходит в Донбассе, меня найдете, а я дам координаты прямые Александра Розенбаума.

- Хорошо.

- Спасибо. Вам здоровья. Держитесь!

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