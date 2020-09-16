Минобрнауки сократит зарплаты ректоров вузов

В России урежут зарплату ректорам вузов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Уже в этом году зарплаты ректоров вузов могут сократиться. Об этом сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков на Правительственном часе в Госдуме.

- Согласно указу Президента, зарплаты преподавателей вузов должны быть на уровне двух средних зарплат по экономике региона. Но это условие выполняется не везде, - объяснил министр. – В некоторых вузах доценты и ассистенты получают почти в 15 раз меньше, чем ректор и проректоры! Мы считаем, что было бы правильно привязать размер стимулирующих надбавок, которые получает ректор, к доле преподавателей и профессоров его вуза, зарплата которых соответствует указу Президента. Это бы соответствовало принципам социальной справедливости.

Эта инициатива уже получила поддержку депутатов. Более того, в Госдуме решили выпустить обращение к Правительству, чтобы те же меры были приняты и в тех вузах, которые не находятся в ведении Минобрнауки – например, в аграрных и в медицинских.

В целом же система высшего образования вполне справилась с последствиями пандемии коронавируса, несмотря на вынужденный переход на дистанционный формат:

- Конечно, не все процессы функционировали с прежней эффективностью, - признал Валерий Фальков. - Но система образования не вышла из равновесия. Без предварительной подготовки в удалённый формат было переведено более 1 миллиона учащихся. Ещё несколько лет назад это означало бы полное прекращение работы вузов на несколько месяцев, и такие предложения звучали. Но системе образования удалось сохранить чувство стабильности, и случаи полной остановки обучения были, скорее, исключением из общей практики. Стало заметно больше индивидуальной работы со студентами, консультаций. И большинство студентов, в целом, положительно оценили преподавание в таких экстремальных условиях.