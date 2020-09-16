Каждому пятому виду растений грозит вымирание - даже сорту кофе "арабика" и бананам

Под угрозой вымирания оказались даже бананы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно опубликованный доклад Всемирного фонда дикой природы “Живая планета 2020” посвящен не только животным (численность их популяций за последние 50 лет сократилась на 68%), но и растениям. Для деревьев, цветов и трав ситуация тоже не очень-то радужная. Каждому пятому растению на Земле (точнее, 22%) грозит исчезновение, признают авторы доклада. В самой большой опасности – растения тропических регионов.

Вы удивитесь, но даже кофе сорта "арабика" официально присвоен статус “исчезающего вида”! Как же так, если в любом супермаркете арабику продают? Мы по утрам пьем напиток из краснокнижного растения? На самом деле речь идет о диком кофе арабика, именно в дикой природе ему грозит вымирание – причем главной причиной считают изменения климата.

“Красная книга классифицирует растение как «исчезнувшее в дикой природе», когда оно выращивается только в искусственных условиях, или когда существует только за пределами своего изначального ареала”, - поясняют Имир Ник Лугадха и Александр Антонелли, биологи Королевских ботанических садов Кью в Лондоне, и Элтс Хамфрис из Стокгольмского университета в докладе “Живая планета 2020”.

На плантациях же арабику продолжают выращивать. И, надеюсь, продолжат. Хотя и кофейная индустрия Южной Америки остро ощущает последствия глобального потепления.

Банан – еще один обыденный в наших совсем нетропических краях продукт – тоже попал в список исчезающих! Но и тут за ассортимент супермаркетов пока можно не волноваться. Речь идет о конкретном виде банана, мадагаскарском. Осталось всего три растения этого вида. И тут виновато уже не глобальное потепление, а сельское хозяйство.

Случаются и чудеса, причем абсолютно научные. Растения, которые считались вымершими, находят снова! Так было с папоротником Anogramma ascensionis, эндемиком с вулканического острова Вознесения в Атлантическом океане. Последний раз папоротник этот видели в 1958 году. В 2003 году уже было попрощались с ним занесли в Красную книгу как исчезнувший вид. А в 2009 году участники экспедиции с удивлением обнаружили на горе Грин-Маунтин сразу четыре растения! Споры увезли в Лондон, в Королевский ботанические сады Кью, там из них вырастили новые папоротники.