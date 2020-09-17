Новая версия гибели “Титаника”: корабль погубила солнечная буря

Появилась новая версия гибели "Титаника" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За 100 с лишним лет изучения самой известной морской катастрофы в истории человечества исследователи пришли к выводу, что гибель «Титаника» это, так называемое, «идеальное кораблекрушение». То есть событие, которое произошло в результате стечения такого количества роковых обстоятельств, которые только можно придумать. Вот только некоторые из них:

- В январе 1912 года Земля и Луна сблизились на рекордно близкое расстояние (такого расположения небесных тел не наблюдалось последние 1400 лет), максимально усилив приливные силы океана. В результате отколовшиеся от Гренландии айсберги, которые обычно садились на мель в районе острова Ньюфаундленда, были подняты аномально высокими приливами и антициклоны погнали их на юг в районы судоходной трансатлантической трассы. 14 апреля один из них оказался на пути “Титаника”.

- Роковая ночь была безлунной, это резко сократило видимость. А, главное, у впередсмотрящего не было бинокля: ключ от сейфа с биноклями остался у Дэвида Блэра, второго помощника капитана. За несколько дней до выхода в море от услуг Блэра отказались (взяли более опытного офицера) и моряк в суматохе забыл передать ключ от сейфа своему сменщику. В итоге глыбу льда заметили, когда до нее оставалось 670 метров. Утверждают, что незадолго до столкновения айсберг перевернулся и над водой выступала темная подводная часть, которую ночью невозможно было заметить издали.

- Конструкторы утверждали: корабль останется на плаву даже если у него будут затоплены 4 носовых либо кормовых отсека (всего лайнер был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков). Поэтому в случае лобового столкновения с айсбергом «Титаник» бы не погиб. Однако, пытаясь уклониться, первый помощник капитана Уильям Мердок совершил неудачный маневр - лайнер притерся к ледяной глыбе по касательной и швы между стальными листами разошлись на протяжении 90 метров. Вода хлынула в пять носовых отсеков. Такого варианта событий конструкторы «непотопляемого» судна не могли предвидеть.

- За четыре часа до встречи с айсбергом радист «Титаника» Джек Филлипс получил предупреждение о сложной ледовой обстановке от своего коллеги с парохода «Калифорниэн» Сирила Эванса. «Калифорниэн» шел в 50 километрах впереди «Титаника» наткнулся на мощное ледовое поле. Сирил Эванс передал на борт “Титаника” радиограмму «Лёд в районе между 42° и 41°25’ северной широты и 49°30’ западной долготы. Мы видели большое скопление битого льда и много крупных айсбергов. Ледяные поля тоже есть. Погода хорошая, ясная». Но эту радиограмму радисты не передали капитану. Они были заняты передачей частных радиограмм пассажиров.

- За 10 минут до крушения Сирил Эванс начал передавать Джеку Филлипсу, новую радиограмму. Он хотел сообщить, что «Калифорниэн» остановлен льдами и лег в дрейф, чтобы избежать столкновения. Но начал сообщение с неформального приветствия «Привет, старичок!...». Филлипс, который подумал, что Эвансу от скуки хочется поболтать, прервал его словами: «Заткнись, я работаю!». «Титаник» продолжал нестись вперед с максимальной скоростью свыше 40 километров в час. В 23.30 Эванс выключил радиопередатчик и лег спать. В 23.40 «Титаник» налетел на ледяную скалу. Еще через 25 минут Филлипс подал сигнал бедствия. «Калифорниэн» был ближайшим к «Титанику» кораблем, он находился в 32 километрах и мог прийти на помощь в течении часа, когда лайнер был еще на плаву. Но Эванс был единственным человеком на борту «Калифорниэн», кто знал азбуку Морзе. Капитан разбудил его только в 4.30, когда ему в очередной раз доложили о том, что какой-то корабль всю ночь подавал непонятные сигналы световыми ракетами. Эванс вышел в эфир и узнал, что пока он спал, «Титаник» затонул (это случилось в 2.20 ночи).

Но оказывается на этом цепь роковых случайностей не заканчивается. Независимый исследователь погодных явлений и программист Мила Зинкова опубликовала в журнале Weather Королевского метеорологического общества статью “Возможная роль космической погоды в событиях, связанных с катастрофой "Титаника” .

- Все, кто изучает обстоятельства гибели «Титаника», сталкиваются с несколькими необъяснимыми загадками, - пишет Мила Зинкова. - В частности, радисты «Титаника» вместе с сигналами бедствия передали свои координаты, которые указывали на точку, которая находилась в 11 километрах от фактического места крушения лайнера. Однако, почему-то далеко не все корабли, находившиеся поблизости, получили эту радиограмму. А пароход «Карпатия», спасший в итоге выживших, следовал в ложную точку, но наткнулся прямо на шлюпки с пассажирами «Титаника». Мне кажется, я знаю, как это объяснить. Дело в том, что трое пассажиров «Титаника» и второй помощник капитана «Карпатии» Джеймс Биссет в своих воспоминаниях упоминают, что наблюдали той ночью северное сияние. А это указывает на то, что вспышка на Солнце вызвала мощную геомагнитную бурю, которая могла исказить показания навигационных приборов.

Полярное сияние возникает в результате интенсивной бомбардировки верхних слоев атмосферы заряженными частицами солнечного ветра. В 1912 году этому не придавали большого значения. Но сегодня ученые знают, что мощное электромагнитное возмущение зачастую вызывает не только сбой в работе компасов и радиооборудования. Известны случаи, когда солнечный шторм отключал военные радары, а в 1972 году были зафиксированы десятки случаев взрыва морских магнитных мин у берегов Вьетнама.

По мнению Милы Зинковой, солнечная активность повлияла на работу компаса «Титаника» и экипаж вынужден был скорректировать курс, отклонившись на север от первоначального маршрута. Даже если стрелка компаса сдвинулась на один градус это имело огромное значение и в конечном счете привело к встрече корабля и айсберга, полагает автор исследования. Но эта же ошибка помогла “Карпатии” спасти потерпевших кораблекрушение. Получив ложные координаты, они пришли в нужную точку, потому что их навигационное оборудование подверглось такому же воздействию заряженных частиц солнечного ветра.

Безусловно, солнечный шторм не является основной причиной крушения “Титаника”. Однако, эта гипотеза дополняет драматичную картину происшедшего и демонстрирует какие самые неожиданные силы и явления могут спровоцировать «идеальную катастрофу». Для планеты, которая сегодня напичкана «надежно контролируемым» ядерным оружием (и другими средствами массового уничтожения), это полезное предостережение.