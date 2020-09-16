"Подчинюсь": Валентина Терешкова отреагировала на просьбу Володина не ходить в Госдуму и работать депутатом на удаленке

Депутат Валентина Терешкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытный монолог спикера нижней палаты парламента прозвучал в среду, 16 сентября, в ходе пленарного заседания.

Дело в том, что депутат Терешкова, несмотря на просьбы Володина работать удаленно «во избежание рисков для здоровья», появилась в зале заседания прямо с самого утра...

Спикер упрекнул ее за это и призвал беречь себя.

- Валентина Владимировна, - обратился Володин к Терешковой, - мы же договаривались. Ну разве можно так по отношению к нам? У нас вот единственный, кто выполнил просьбу большую, - это Артур Николаевич Чилингаров, исследователь Арктики и Антарктики. Вот он прислушался... Если с вами что-то случится, то парламентарии не смогут себе этого простить. И избиратели нам не простят.

Володин, заметив в зале заседаний депутата Владимира Ресина, также обратил его внимание на то, что и ему следовало бы работать удаленно:

- Коллеги, ну как же так? Вы что делаете? Ну поработайте дистанционно. У вас же все возможности есть. Понятно, что строители народ мужественный, но здесь каска не поможет.

Ресин никак не отреагировал на замечание.

- Понятно, не слушаете, - огорченно заметил спикер.

До «нарушителя Ресина» дозвониться не удалось. А вот первая в мире женщина-космонавт оказалась на связи. Судя по шуму мотора в ее трубке, она возвращалась из Думы домой. Вот - почти дословно - наш разговор...

- ... Здравствуйте, Валентина Владимировна! Сегодня Володин покритиковал вас за то, что ходите на заседания Госдумы. Вы будете слушаться?

- Саша, я не могу говорить.

- Как вы к этому (речь о замечаниях спикера) отнеслись?

- Он просто заботится о нашем здоровье. Спасибо ему великое.

- А вы подчинитесь приказу?

- А как же! А как же! Саша, ты задаешь какие-то глупые вопросы. Ты чего, с возрастом совсем? А?

- Да, типа того.

- Давай, отвечай!

- Да я сам на удаленке, Валентина Владимировна. У нас вся редакция на удаленке. Мы просим вас соблюдать, ладно, Валентина Владимировна?

- Назад отступная, да?

- Да! Мы за вас очень волнуемся. Как у вас, все в порядке?

- Спасибо. Все в порядке.

- Все, буду вам домой теперь звонить.

- Так что я благодарна Вячеславу Викторовичу. (Володину. - А.Г.) Он заботится о нас.

- Потому что очень многие интересуются, волнуются за вас. Берегите, пожалуйста, себя, ладно?

- Есть! Есть!

- Если что, давайте мне поручения, возьмите меня в помощники.

- Хорошо, Саша, смотри, сам напросился. Не переживай.

- Любое задание Валентины Владимировна Терешковой готов выполнить.

- Ладно, будем знать. Спасибо, Санечка.

- Я жду вашего приказа, ваших указаний.

- Спасибо, Саша.

- Сейчас Ресину еще раз позвоню.

- Да, да, да, Ресин у себя. Спасибо. И Артур Чилингаров еще.

- А он соблюдает, говорят.

- А я?

- А я не верю, что он соблюдает. А вы пришли на заседание. Вас поругал Володин. Ну, ладно, в общем, Терешкова остается Терешковой.

- Ладно, спасибо.

- Целую, до свидания.

КСТАТИ

Около 50 депутатов Госдумы переболели коронавирусом к середине августа. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании нижней палаты в рамках осенней сессии.

- Месяц назад у нас информация была по всем депутатам, в том числе по итогам тестирования. Около 50 депутатов переболели, соответственно, являются носителями антител. Это много, - заметил Володин.

Он особо подчеркнул, что парламентариев специально не тестировали на антитела.

- Планируем эту работу провести в течение текущей недели и следующей, - пообещал спикер, уточнив при этом, что антитела выявляются, как правило, когда депутаты приезжают из регионов.

И еще глава нижней палаты призвал народных избранников продолжать соблюдать санитарные нормы, а также с пониманием отнестись к ограничениям в работе Госдумы.