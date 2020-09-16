Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Трудности перевода: новость о кандидатах в санкционный список ЕС со ссылкой на немецкую газету FAZ оказалась фейком

Утром ряд Телеграм-каналов перепечатал «новость» о том, что «Абрамович, Усманов, Шувалов могут войти в санкционный список ЕС по делу Навального»
КомментироватьОставить комментарий

Сообщение оказалось фэйком. Вольным или невольным автором «утки» выступил канал ДОКТОР СОСНОВСКИЙ, который сослался на материал немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако при внимательном прочтении источника выясняется, что в реальности издание лишь процитировало старые высказывания Навального в период в о российских бизнесменах и чиновниках и о том, какие санкции могли бы ввести против них западные страны. Информации о том, что ЕС планирует включать их в какие-либо санкционные списки, в статье не было. Тем не менее неверный перевод получил широкое распространение в телеграм-каналах, а «жареная» новость просочилась даже в некоторые онлайн-СМИ. Впрочем, телеграм-сообщество быстро раскрыло «утку». В частности, канал Минправды, специализирующийся на разоблачении фэйковых новостей, посоветовал коллегам по цеху для проверки информации пользоваться хотя бы обычным Google Translate, а канал «Раньше всех. Ну почти» отметил, что «Немецкое издание лишь цитирует призывы Навального к британцам ввести санкции против Шувалова, Абрамовича и Усманова, которые были озвучены на его YouTube-канале.» Многие каналы стали править неверное сообщение. «Этот случай еще раз наглядно показывает, как быстро распространяются фейки в современной информационной среде. Главное, что тут можно посоветовать: проверять источники», отметил Вадим Миронов, эксперт Ассоциации за безопасность в интернете.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые