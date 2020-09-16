Пять мировых рекордов: российский мореплаватель отправляется в кругосветное путешествие вокруг полюсов планеты

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Известный российский полярный капитан Даниил Гаврилов собирается совершить кругосветное плавание вокруг обоих полюсов планеты. Экспедиция продлится шесть месяцев. За это время яхта Гаврилова обогнет Арктику, затем спустится в Южное полушарие и обогнет Антарктику. За свою экспедицию капитан побьет пять мировых рекордов. Яхтсмены из других стран, судя по всему, еще нескоро смогут повторить подобное.

Подготовка к экспедиция будет довольно длительной, она займет больше одного года. Для предстоящего плавания команда Гаврилова выбрала для него яхту класса IMOCA 60. Она способна разгоняться до 30 узлов, что позволит уложить плавание в рекордные сроки.

- Российская школа полярного яхтинга считается одной из самых сильных в мире, в том числе благодаря достижениям нашей команды, - рассказывает сам Гаврилов.

По его словам, в 2010 году российская команда впервые в истории обошла вокруг Северного полюса под парусами за одну навигацию.

- С тех пор мы организовали более ста экспедиций в Арктике и Антарктике, включая ежегодную международную регату «Восьмидесятая параллель» и ряд научных проектов», - заключил капитан.