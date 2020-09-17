Невероятно красива: 51-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в бикини

В 51 год Джей Ло по-прежнему хороша. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес – 51 год, но это лишь цифры в паспорте. Певица выглядит гораздо моложе своего календарного возраста, в чем ее поклонники неизменно убеждаются. А уж в купальнике Джей Ло выглядит так, что ей позавидуют многие двадцатилетние. В Инстаграме артистка опубликовала новую фотографию снятую на пляже: Дженнифер лежит на песке в бикини, подставив свое роскошное тело лучам уходящего солнца.

- Ловлю последние моменты лета, - подписала фото звезда.

«Вот это тело», «Богиня», «Ты такая красивая», «Великолепна как всегда», - пишут фолловеры в комментариях. Поклонники уверены: Дженнифер как хорошее вино с годами становится только лучше.

Дженнифер загорает на пляже в Майами. Фото: Инстаграм.

Снимок на пляже сделан неподалеку от нового дома, который Лопес купила в Майами. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат. Пол и стены дома выполнены из ценных пород дерева, в холлах есть несколько каминов, украшенных резьбой по камню. Да что там – в особняке есть даже винный погреб с отдельной комнатой для дегустации вина! К дому прилегает участок площадью в 34 гектара. На нем расположился бассейн, беседка для барбекю и красивый сад.

Новый особняк певица купила перед свадьбой.Дженнифер надеется прожить в нем долго и счастливо вместе со своим женихом – спортсменом Алексом Родригесом – и двумя детьми от предыдущего брака с певцом Марком Энтони. Близнецам Максу и Эмме сейчас 12 лет.

Правда, поговаривают, что в последнее время Джей Ло не слишком довольна своим возлюбленным. По словам инсайдеров, певица настаивает, чтобы Алекс нашел себе работу. 45-летний Родригес – бейсболист, но в последнее время он не выступает на соревнованиях. Алекс уже заработал капитал и обеспечил себе достойную старость. Но отсутствие амбиций и желания двигаться вперед раздражают Дженнифер, у которой что ни день – то новый проект.

- Дженнифер хочет, чтобы Алекс уже наконец-то вышел из дома и устроился на работу, - рассказал источник из окружения пары. Однако, по его словам, Родригесу довольно непросто найти себе дело по душе. Большую часть своей жизни он посвятил спорту, и все остальное ему просто неинтересно. Впрочем, жениху звезды совершенно точно можно не работать: если верить финансовому изданию Forbes, его накопления составляют 300 млн долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 млн долларов.

Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом. Фото: Инстаграм.

Пара собиралась пожениться этим летом, но из-за пандемии коронавируса решила отложить свадьбу на год. О помолвке Дженнифер и Алекса стало известно 9 марта прошлого года, когда пара отдыхала на Багамских островах. Опустившись на одно колено, Алекс протянул подруге кольцо. Очень недешевое, кстати: ювелиры оценили бриллиант в 20 каратов изумрудной огранки в 4,5 миллиона долларов.

Лопес и Родригес встречаются с февраля 2017 года. За Алексом прочно закрепилась слава одного из главных сердцеедов Голливуда. Почти три года он встречался с актрисой Камерон Диас – все были уверены, что они поженятся, но пара рассталась. С 2002 по 2008 годы Алекс был женат на Синтии Скертис, в этом браке у него родились две дочери – Наташа и Элла. Дженнифер тепло приняла дочерей Родригеса, девочки быстро подружились с ее двойняшками Максом и Эммой. Дочери Алекса часто приезжают к ним на выходные.