Скидку до 30% на покупки в магазинах kari вам подарит «Пятёрочка»

Чтобы получить такую скидку, достаточно совершить покупку на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты». После этого в мобильном приложении «Пятёрочки» появится купон на скидку до 1000 рублей. Его и нужно использовать для оплаты до 30% стоимости покупки в магазинах kari.

«Приобретение обуви и одежды является одной из наиболее существенных статей затрат наших гостей, – отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Просто совершая покупки в «Пятёрочке» с «Выручай-картой» каждый наш гость получает возможность сэкономить на своих неотъемлемых расходах по подготовке к осенне-зимнему сезону для всей семьи. Мы развиваем наши партнёрские проекты, чтобы давать ещё больше новых, интересных и выгодных предложений своим гостям, повышая их лояльность и укрепляя доверие».

Акция проходит до 21 сентября 2020 года во всех магазинах «Пятёрочка», а воспользоваться купоном можно до 30 сентября. Более подробную информацию об условиях можно получить на сайте www.5ka.ru