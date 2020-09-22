Американская кинозвезда Грета Гарбо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто не настаивает на том, что Грета Гарбо была гениальной актрисой, как Фаина Раневская, к примеру. Нет. Сыграть табуретку шведка Грета Гарбо не смогла бы. Да и не надо. Ведь затмить сиянием органической красоты могла кого угодно: Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, далее по списку.

Само пребывание в кадре, вплывание и выплывание из него — и съемка с любых ракурсов — делали каждое изображение с ней магически очаровательным. Кинопленка проявляла невидимое свечение Гарбо, за которым были скрыты все тайны женской души. Как? Объяснить это вряд ли возможно. Просто американские фотографы знали: Грету можно снимать, как угодно, где угодно, под каким угодно углом, хоть в подвале — получится великолепно.

Ледяные синие глаза необычного глубокого тона, благородный нос, нежный рот с изогнутой верхней губой и высокий чистый лоб. Пропорции лица актрисы можно было считать Золотым сечением Голливуда: высота лба равнялась расстоянию между глазами, а также между подбородком и кончиком носа. Природа вылепила Гарбо из снега и одиночества — так, чтобы ей любовались. И она выбрала кино.

Пропорции лица актрисы можно было считать Золотым сечением Голливуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1905 году в Стокгольме дочь уборщика туалетов Грета Ловиса Густафсон появилась на свет. А в 1941 году закончила со съемками. Не потому что умерла или погибла в газовой камере фашистов — просто закончила. Без болезней или личных трагедий. Вторую мировую не считаем, она общая. Сложно поверить, но для голливудской канонизации шведки этого было вполне достаточно. Представьте — всего 36 лет! На дворе блещут Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Мэри Пикфорд, Грир Гарсон, Любовь Орлова, на минуточку, и многие другие. А Гарбо (творческий псевдоним придумал режиссер немого кино Мориц Стиллер, у которого девушка училась актерскому мастерству) — при определенной укладке волос схожая, между прочим, с Орловой — прощается на пике. Сыграв Мату Хари («Мата Хари», 1931 г.), Анну Каренину («Любовь», 1927 г.), Маргариту Готье («Дама с камелиями», 1936 г.), балерину Грушинскую («Гранд-отель», 1932 г.) и многих других, она не получила за это ни одной персональной награды*. В отличие от картин, на которые работала.

Гарбо была самой закрытой и, как считалось, высокомерной актрисой Голливуда — никаких бессмысленных автографов и пустых интервью, тусовок и даже премьер собственных фильмов. Чувство меры было козырем Греты и доходило до патологии. Загадка, недоступность и мистическая неосязаемость были следствием отстраненности от привычного для всех мира, а вовсе не звездными закидонами.

Гарбо была самой закрытой и, как считалось, высокомерной актрисой Голливуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Кто все эти люди, которые мне пишут? — искренне недоумевала она. — Я не знаю их. Они не знают меня. О чем нам писать друг другу? Почему они просят мою фотографию? Я им не родственница.

Практично, резонно, лаконично и доходчиво. Словно в «Икею» сходил. Чисто шведский синдром: максимум рационального при минимуме эмоций. Но это внешне. Внутренне Гарбо, безусловно, сочетала интуитивный аристократизм и демонизм. Иначе бы ее так не любили. «Скандинавский сфинкс», «Божественная», «Снежная королева» — все эти нелепые прозвища только оттеняли большую личность, придавая ей объем греческой статуи. Хотя на самом деле Грета была забитым и закомплексованным ребенком с фигурой спортивного подростка и 43 размером ноги. Родилась в беднейшей семье, мать больше любила ее брата Свена и сестру Альву, умершую в 24 года от лимфомы. Так что весь этот налет холодного жемчужного лоска стал панцирем для травмированной девушки, называвшей себя юношей. То есть не принимавшей окончательно. Еще одна знаменитая чужестранка Голливуда, Марлен Дитрих, в шутку признавалась, что не удивится, если Гарбо окажется мужиком.

Или не в шутку?

Этих великих актрис, кстати, связал Гитлер.

А потом и Тарантино.

В годы войны Гарбо не снималась, а была завербована МИ-6 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гениальный плут Квентин снял кино про Гарбо в образе Дитрих. Что? Да! В блестящей исторической фантасмагории «Бесславные ублюдки» (2009) некая немецкая кинозвезда Бриджет фон Хаммерсмарк — очень похожа на Марлен Дитрих, главного конкурента Греты Гарбо в те годы, — участвует в спецоперации по ликвидации Адольфа Гитлера. И чуть не проваливает дело, заведя добрых диверсантов в ловушку. В реальности именно Грета хотела зафиксироваться в истории таким поступком. И была близка к этому, ведь даже фюрер, мало понимающий в прекрасном, ей восхищался.

— Следовало отправиться в Берлин, захватив с собой пистолет, спрятанный в сумочке, — сказано в записи актрисы, найденной после ее смерти. — Я могла убить его очень легко. Это разрешило бы все проблемы, и, может быть, не было бы войны, а я стала бы героиней масштаба Жанны д’Арк. Хотя я не политик, и наверное, война началась бы при всех обстоятельствах.

Грета Гарбо планировала убийство Гитлера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В годы войны Гарбо не снималась, а была завербована МИ-6 (прямо как фрау Хаммерсмарк в «Бесславных ублюдках»), что стало известно из рассекреченных архивов британских спецслужб: уговорила короля Швеции Густава принять более пяти тысяч датских евреев, которых фашисты собирались отправить на убой в Германию, помогла датскому физику Нильсу Бору, одному из будущих создателей атомной бомбы, сбежать от немцев в Швецию, а затем и в Англию. Но самое важное — действительно могла убить Гитлера! Покушение планировалось в 40-е годы на период съемок фильма о Жанне д'Арк в Германии по пьесе Бернарда Шоу «Святая Иоанна». Однако операция сорвалась, потому что писатель не разрешил экранизировать произведение — выезд в рейх отменили.

Представьте, какой финал могла отыграть Грета?

Актриса была замкнутой, ни с кем не делилась своими секретами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но не срослось. После ухода из кино в 1941 году Гарбо получила американское гражданство и, чтобы иметь «способность думать и воспринимать окружающую действительность», переехала в роскошные апартаменты на Манхэттене. И ни с кем не делилась секретами. Актриса ушла из жизни в 1990 году в 84 года, будучи фактически затворницей и не оставив после себя ни мужа, ни детей, ни внуков. Вместо любимых квартиру актрисы в Нью-Йорке населяли Ренуары, Боннар, Модильяни, Ван Донген, Руо и другие живописцы. Их работы и совокупное состояние в 32 миллиона долларов Грета завещала племяннице — дочери брата Грэй Райнсфилд.

* - по совокупности заслуг актрисе вручили «Оскар» в 1954 году — за выдающийся вклад в развитие киноискусства.