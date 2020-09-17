Как я арбузами торговал, подпевал доброму Ахмеду и научился выбирать самые сладкие дыни в мире

Павел Клоков за работой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вообще-то я собирался написать репортаж о том, как правильно выбирать арбузы. Составить полезную инструкцию «вырежи и сохрани». Тем более что двести сорок бахчевых развалов будут работать в Москве до октября.

Однако оглянуться не успел, как стал превращаться в матёрого азербайджанца, который кладёт природные дары на весы с песней и при этом, как учил Жеглов, всегда улыбается (ещё бы золотой зуб вставить - и от покупателей отбоя бы не было).

Моим наставником оказался 59-летний уроженец Баку Ахмед, работающий на Литовском бульваре (район Ясенево). Его творческий метод граничит с искусством, потому что к каждому клиенту имеется индивидуальный подход. Звучит как тост, по-моему. И вообще. Уже спустя часик мне показалось, что я тоже говорю с акцентом. Я начал живо жестикулировать, чего за мной ранее не наблюдалось. К месту и не к месту употреблять такие словечки как «красавица», «мёд», «уважаемый». И даже бить себя в грудь, выкрикивая:

- Если не понравится, я вам два других арбуза бесплатно отдам! Да я на вас женюсь, если хотите.

Дамы после этого заливались румянцем и отчаливали восвояси несколько испуганные.

А Ахмед поглядывал на меня с хитрецой.

ЗЕЛЁНЫЙ ХВОСТИК - ЭТО ХОРОШО. И СИНЯЧКИ ТОЖЕ

- Самое главное, - говорит, - это репутация. Я с 90-х здесь торгую. И ни одного плохого арбуза не продал. Если привезешь незрелую партию - сразу пойдет слух. И в следующий раз останешься без клиентов. Обвешивать тоже нельзя. И если округлять сдачу, то только в пользу людей.

Эта нехитрая, казалось бы, схема работает как часы. Народ прёт к Ахмеду даже просто поговорить. Одна знакомая тётя притащила яблоки, купленные в магазине, и попросила взвесить (доверяй, но проверяй). Другая рассказала анекдот и пошла дальше. Третья поблагодарила за прошлую дыньку. А четвертая, наконец, купила арбуз. После краткого обучающего курса я проверил его по всем пунктам.

Наставником нашего корреспондента стал 59-летний уроженец Баку Ахмед Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во-первых, желтое пятно не должно быть слишком большим. Это то самое место, которое соприкасалось с землей. Солнца этот бок почти не видел, а потому менее сладкий.

Во-вторых, кожица должна быть немного мягкой, а не твердой как пластик. Должен оставаться след, если провести по ней ноготком.

В-третьих, не бойтесь зеленого хвостика. Часто пишут, что он должен быть сухим. На самом деле, его безжизненный вид говорит о том, что ягоду сорвали сто лет назад. А зеленый цвет как раз о том, что арбуз недавно с бахчи.

В-четвертых, вес. Если арбуз больше баскетбольного мяча, но при этом совсем не тяжелый, лучше выбрать другой. Есть вероятность, что мякоть внутри подсохла. И, может, даже образовалась полость.

В-пятых, никаких серьезных повреждений на кожуре быть не должно, а уж тем более отверстий.

Фух... Изучил со всех сторон. И даже донес арбузик до машины нашей покупательницы. Та спросила, откуда я взялся. Ведь не было меня.

Ничего остроумного в ответ не придумал, а потому признался, что репортер.

- Дыню выбрать немного проще, - продолжал тем временем Ахмед. - «Колхозница», например, должна быть с такими пятнышками. Похожими на синячки. Это говорит о том, что дыня созрела (кожица стала чувствительной). А если она как на открытке (или белая как в магазине), значит, может быть несладкой. Сорт «торпеда» определяю по звуку. Если как по деревяшке стукнул, не то. А если с небольшим эхом, как по пузу, экземпляр сочный и спелый.

Я шлепнул себя по животу. Потом по дыне. И с уважением кивнул.

- Вообще я, конечно, хотел стать артистом, - неожиданно выдал Ахмед, мечтательно вглядываясь в культурный центр «Вдохновение» (он через дорогу). - И даже поступал в театральный институт. Но меня не приняли. Почему-то.

И тут он вдруг запел. Да так громко, что нас стали окружать прохожие. Один таксист, остановившись, помахал рукой в окно. Женщина с лицом Моны Лизы включила видеозапись на смартфоне.

А я, честно говоря, не знал, как реагировать. И даже попробовал немного подпеть. Но Ахмед сверкнул в меня орлиным взглядом, дав понять, что лучше не надо. К тому же пел он на своем родном азербайджанском языке (смотрите видео). Разумеется, про великую силу любви, без которой не может жить человек.

И снова хочется сказать:

- Так выпьем же за то…

Корреспондент «КП» отправился поработать на бахчевой развал Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГЛАЗ - АЛМАЗ. ТОЧНЕЕ, РЕНТГЕН

Постепенно я пообвыкся. И уже чуть ли не жонглировал этими «колхозницами», тем более, что они маленькие (умещаются в ладошку). Ахмед нашел во мне приятного собеседника. И перешел к армии. Служил он в Нижнем Новгороде - во внутренних войсках. Срочку - два года…

- Извините, а можно арбузик выбрать?

Я, как заправский купец, втиснулся в деревянную палатку (тесную как кабинка туалета в самолете) и начал шуровать.

У этого хвост пересохший... У этого пятно... Этот здоровенный как слон... А вот... Кажется... Самое то…

Молодой человек, польщенный такой заботой, расплатился и потащил арбуз в сторону дома. Я еще пытался хлопать по его брюху и прислушиваться (речь об арбузе, конечно, а не о молодом человеке), но Ахмед сказал, что это, в отличие от дыни, бесполезно. Звук у хорошей ягоды может быть и глухим, и звонким. Не угадаешь.

- Я вообще определяю с помощью интуиции, - признался бакинец. - Бывает, и цвет какой-то не такой. И хвост. И звук... Но вижу, что внутри персик. Точнее, мед. Ну сладкий в общем. И ни разу не ошибся. Тридцать лет уже этим занимаюсь.

Я пытался призывать людей (не хуже Басилашвили). Но те в ответ смотрели на меня с насмешкой. Все-таки мы не на рынке. А на обыкновенной улице. В двух шагах от супермаркета.

К вечеру торговля идет лучше. Народ возвращается с работы. Некоторые покупатели предпочитают сами выбирать арбуз или дыню. Как будто что-то в этом понимают.

Хотя... Я ведь теперь тоже специалист. Я вам могу такой арбуз подобрать, что вы меня потом по всей Москве искать будете. Ну чтобы я опять вам выбрал. И всем вашим родственникам.

К каждому клиенту имеется индивидуальный подход Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦЕНЫ, за 1 кг

Арбуз (Волгоградская область) - 50 руб;

Дыня «Торпеда» (Узбекистан) - 100 руб;

Дыня «Колхозница» (Краснодар) - 90 руб.

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году бахчевых развалов в столице больше всего в Южном и Юго-Восточном административных округах. Всего их в городе 240. Список адресов можно найти на портале открытых данных Правительства Москвы.

- Как и прежде, торговые точки оформлены в едином стиле, - говорится в официальном сообщении mos.ru. - На площадках есть стенды с указанием режима работы (с 8.00 до 00.00) и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Все продавцы одеты в специальную форму. К работе их допускают только при наличии медицинской книжки.

Работать развалы будут до 1 октября (то есть еще две недели).

ОТКУДА ПРИВОЗЯТ БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Краснодарский край,

Астраханская обл,

Волгоградская,

Ростовская,

республика Дагестан,

Узбекистан.

ВАЖНО

В каждой точке продажи должно быть обязательно заключение Роспотребнадзора (все партии арбузов и дынь проверяются на предмет содержания в них различных микроэлементов). Это заключение вывешивается на видном месте, чтобы покупатели видели дату исследования и место, откуда привезли товар.