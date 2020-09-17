Супруга экс-омбудсмена России Олега Миронова рассказала о странных обстоятельствах смерти мужа

Как оказалось, около месяца Олег Миронов провёл в реанимации Боткинской больницы Фото: фотохроника ТАСС.

1 сентября в Москве скончался бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов, заслуженному юристу России был 81 год. Теперь стали известны обстоятельства кончины Олега Орестовича. О них kp.ru рассказала супруга бывшего омбудсмена и депутата Госдумы. Как оказалось, около месяца Олег Миронов провёл в реанимации Боткинской больницы, почти всё время он был подключен к аппарату ИВЛ. О том, как мужчина попал на больничную койку, рассказала его супруга.

— Я сама находилась на лечение в больнице, и какое-то время не могла дозвониться мужу. Поэтому, когда меня выписали, сразу поехала на нашу квартиру под Звенигородом, он находился там. Когда я приехала, он был уже без сознания, а рядом целый пакет пустых пузырьков от корвалола, — рассказала kp.ru Зоя Алексеевна

Супруга очень испугалась и стала звонить в службу спасения, скорая помощь все никак не приезжала, и она обратилась в частную неотложку. Олега Орестовича в бессознательном состоянии доставили в ГКБ имени Боткина. Врачи определили бывшего омбудсмена в реанимацию, состояние было тяжелое.

— 81-летний пациент поступил после передозировки медицинскими препаратами, был найден в квартире без сознания, — сообщил источник kp.ru

Долгое время супругу не пускали в палату к Олегу Орестовичу. Она ждала положительной динамики у дверей реанимации, но лучше мужу не становилось. Он всё так же не мог дышать самостоятельно. Зоя Алексеевна, сама недавно выписавшаяся из больницы, тяжело переносила всё происходящее и очень уставала. Но через несколько недель появилась надежда.

— Мне позвонили из больницы и сказали, что ему стало лучше и его отключили от ИВЛ, я обрадовалась. Но видеться нам по-прежнему не давали из-за карантина. А через какое-то время снова позвонили и сказали, что его не стало, — вспоминает женщина

Выяснить, что случилось с мужем в их квартире, женщине так и не удалось. Она очень тепло вспоминает о муже, характеризует его как невероятно воспитанного и высоконравственного человека. Зоя Алексеевна, говорит, что в их с Олегом Орестовичем квартире никогда не было алкоголя, а корвалол они оба употребляли по несколько капель. И как мужчина сам мог выпить несколько флаконов препарата, для супруги остаётся загадкой.

У Олега Миронова богатая биография, закончив юридический институт, он работал следователем в родном Пятигорске. Затем решил продолжить научную работу и вернулся в институт уже в качестве преподавателя. Постепенно Олег Орестович дорос до должности декана и проректора по научной работе. Он успел поработать на юридических кафедрах нескольких учебных заведений. Параллельно Миронов избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого и второго созывов. Он также был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутатом Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, членом Комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ по правовым вопросам. В 1998 году тайным голосованием Государственной Думы Миронов был назначен на должность Уполномоченного по правам человека в РФ, которую занимал до 2004 года. Олег Орестович написал и публиковал свыше 200 научных работ в области права. Он был удостоен звания Заслуженный юрист Российской Федерации и Почётной грамоты Президента Российской Федерации.