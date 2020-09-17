Девочка плачет, дедушки смеются

Грета не дура и прекрасно видит, что в мире ничего не меняется, что никто никогда не изменит своих привычек Фото: кадр из фильма

На титрах фильма «Я Грета» (I Am Greta) получившего уникальный доступ к телу всемирно известной активистки Натана Гроссмана взрослые, облеченные властью дяди (среди них, разумеется, Дональд Трамп) убежденно говорят о том, что никаких необратимых климатических изменений на планете сейчас нет. Эти ободряющие речи иллюстрируются кадрами апокалипсиса, снятыми в разных местах Земли. Стокгольм, 2018. 15-летняя школьница Грета выходит на одиночный пикет рядом с парламентом Швеции. «Зачем мне школа, если у меня нет будущего?» - говорит она приставшей к ней модной евростарушке. Вскоре ее одиночество под стенами шведского парламента будет необратимо нарушено. Ее окружают толпы подростков, готовых идти с ней в крестовый поход против взрослых. Некоторые взрослые выражают свою поддержку: Арнольд Шварценеггер первым поддержал ее онлайн, и вот уже с Гретой встречаются генсек ООН, члены Европарламента, Эммануэль Макрон и Папа Римский.

«Никто ничего не делает, поэтому я должна», - еще один лозунг этой странной девочки, выглядящей намного моложе своих лет. Она перестала есть и спать, когда узнала, сколько примерно лет осталось этой планете.

Над людьми, у которых более тонкая кожа, кто остро чувствует чужую, часто даже невысказанную боль, принято насмехаться. Школьнице тут же припомнили синдром Аспергера, с которым связана ее обсессия по поводу климата. Грета, предстающая в фильме совершенно нормальной девчонкой, говорит о том, что было бы неплохо, чтобы и другие люди страдали этим синдромом. А каким синдромом страдала Жанна д'Арк, ведь ее подвиги тоже выстраиваются в клиническую картину? Легко можно представить себе, что говорили бы о ней консервативные политики и остроумцы в Фейсбуке.

«Мы убираем за вами и не остановимся, пока не закончим». «Как вы смеете?». «Мы вас не простим!».

Нет, Грета не дура и прекрасно видит, что в мире ничего не меняется, что никто никогда не изменит своих привычек, что ради будущих поколений никто не перестанет использовать чай в пакетиках, не перейдет на заварной чай, не говоря уже о чем-то большем. Угрозы и гадости от людей, годящихся ей в дедушки, она читает и слушает с тем же спокойствием, с которым принимает знаки внимания от тех, кто ее одобряет. Она отказывается от привычного лицемерия взрослых - путешествует поездом, ест макароны и консервированную фасоль, отправляется в Америку на каком-то утлом паруснике.

Грета рыдает о том, что хотела бы быть как все, возиться со своими собаками и жить обычной жизнью. Но ей открылось высшее знание, и она хочет хоть как-то попытаться спасти то, что уже не поддается спасению. Грета плачет о предстоящем вымирании человечества - дедушки, залившие реки нефтью, в ответ только самодовольно смеются. Дедушки надеются жить вечно и не сгореть в аду вместе с благодарными им потомками. И кто из них глупее - они или осознавшая свою невыполнимую миссию девчонка?

Знаменитый американский писатель Джонатан Франзен недавно опубликовал в журнале «Нью-Йоркер» пронзительное эссе о том, что битва уже проиграна, что человечество никогда не откажется от потребительского комфорта, загоняющего его в могилу, что изменить что-то уже нереально, и можно лишь как-то спокойно и с достоинством уйти. Те, кому суждено прожить еще лет 30, пишет Франзен, обязательно столкнутся с последствиями экологической катастрофы (собственно, уже сталкиваемся). Тем, кому повезет прожить дольше, точно не позавидуешь. Ну что ж, смейтесь дальше.