Открытие ученых: наши далекие предки огнем не владели, но питались вареным мясом

Наши далекие предки – человек умелый (homo habilis) и прямоходящий (homo erectus) - могли питаться отварным мясом задолго до того, как овладели огнем. Свидетельства тому обнаружены в Африке на севере Танзании в Олдувайском ущелье (Olduvai Gorge ) – на месте стоянки древних гоминид. Воду древние гоминиды при этом не кипятили и кастрюль не имели. На чем же они тогда готовили?

Американские и испанские ученые из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology - MIT) и Университета Алькала (University of Alcala) уверяют: о том, чтобы у предков, поселившихся в Олдувайском ущелье примерно 2 миллиона лет назад всегда был кипяток, позаботилась сама природа. Рядом с их стоянкой находились термальные источники. Температура воды превышала 80 градусов. Достаточно горячо для того, чтобы отваривать и мясо, и коренья. А в подостывшей воде можно было и помыться.

Сейчас кипятка в ущелье нет. Но в незапамятные времена – примерно 1,7 миллионов лет назад он там точно был. На существование термальных источников ученым указали отложения, насыщенные останками и продуктами жизнедеятельности бактерий-экстремофилов, которые могут жить и размножаться только в очень горячей воде.

Кстати, бактерии вида Thermocrinis ruber - близкие родственники тех отчаянных африканских микроорганизмов - обитают сейчас, к примеру, в США в горячих ключах Йеллоустонского заповедника (Yellowstone National Park, in the United States).

Авторы научной публикации полагают: вареного мяса гоминиды вкусили скорее всего волею случая. Выловили какое-нибудь животное, попавшее в кипяток. Попробовали – понравилось. Далее они могли пользоваться дармовым теплом уже сознательно скажем, варить куски мяса, нанизанные на палки. Или коренья, держа их за ботву. Сварить супчик предки, конечно, не могли. Увы, кастрюль или котлов не было и в помине.

Нечто подобное – керамические горшки, пригодные для отваривания в них чего-либо, появились лишь 10 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют раскопки в Ливии, о которых археологи рассказали в журнале Nature Plans.

Угли и опаленные жаром кости обнаружили исследователи из Университета Торонто (University of Toronto) и Еврейского Университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) в пещере Вондерверк, расположенной на Юге Африки (Wonderwerk Cave in South Africa) на краю пустыни Калахари. В ней тоже жили наши далекие предки – главном образом представители вида Homo erectus. Как и их коллеги из Танзании они поселились там около 2 миллионов лет назад.

Возраст останков блюда, которое через много сотен тысяч лет назовут «шашлыком по-карски» - то есть, на косточках, был определен в миллион лет. Примерно тогда, как принято теперь считать, гоминиды овладели огнем и стали использовать его для приготовления пищи. Тот шашлык, который нашли канадские и еврейские ученые, они жарили в 30 метрах от входа в пещеру.

Огонь, равно, как и шашлык, наши предки познали примерно миллион лет назад.

Итак, жаренному мясу – миллион лет, вареному – 1,7 миллионов.

Кстати, и раньше появлялись косвенные данные, свидетельствовавшие о том, что некой термической обработкой люди и в самом деле пользовались еще до того, как овладели огнем. Доктор Крис Орган (Dr Chris Organ), к примеру, и его коллеги из Гарварда (Harvard University in Cambridge, Massachusetts) указывали в свое время на зубы наших далеких предков. С какого-то времени они – зубы – стали уменьшаться. Homo erectus были первыми, у кого палеонтологи заметили подобную «аномалию». Она начала развиваться как раз примерно 2 миллиона лет назад. Скорее всего от того, что отпала необходимость тщательно пережевывать сырую пищу. Появилась термически обработанная – та, с которой могли справиться менее зубастые челюсти. Благодаря ей у предков появилось свободное время для того, чтобы пораскинуть мозгами, изобрести что-нибудь полезное вроде копья или лука со стрелами, колеса и таблицы умножения.

По оценкам исследователей, Homo erectus тратили на еду 6,1 процента от времени бодрствования. Для сравнения, у человекоподобных обезьяны с огромными зубами на это уходит 48 процентов времени бодрствования, у современных людей - 4,7 процента.

Похоже, что наши далекие предки варили мясо не только в Танзании, а пользовались термальными источниками в каких-нибудь еще местах. Или не варили, а вялили на солнце или высушивали. И такую обработку ученые считают термической.

В любом случае «кулинария» способствовала эволюции. Именно благодаря ей люди набрались ума и стали в конце концов Homo sapiens. Поскольку стали получать высоко калорийную пищу, необходимую для роста и совершенствования мозга.