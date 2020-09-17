Бюджет сэкономит на пенсиях 200 миллиардов рублей

Сейчас в России примерно 43 миллиона человека получают различные пенсии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный бюджет уменьшит ассигнования на обязательное пенсионное страхование в 2021 году на 208 млрд рублей. Такая цифра приводится в пояснительной записке к законопроекте о главном финансовом документе страны на ближайшие три года, сообщает ТАСС.

Цифра приличная. Но по факту ничего кардинального не произойдет. При составлении проекта бюджета чиновники немного поменяли собственные прогнозы. Технический нюанс, который никак не отразится на размерах тех пенсий, которые получают россияне. Как объясняют эксперты, снижение трансферта из бюджета будет компенсировано остатками, которые лежат на счетах ПФР в Казначействе. Там находится 335 млрд рублей. То есть, более чем достаточно.

Напомним, наши пенсии и прочие социальные выплаты (включая материнский капитал) финансируются из двух больших источников. Первый – это страховые взносы, которые за каждого сотрудника платят работодатели (22% от официальной зарплаты идут в ПФР). Но этих денег не хватает, и дыра в бюджете ПФР каждый год только растет. Поэтому второй источник – прямой трансферт из бюджета. Это те деньги, которые добавляют из казны, чтобы Пенсионный фонд мог выполнить все обязательства перед пенсионерами и людьми, получающими социальные пособия.

Прогнозируется, что в 2021 году в ПФР потребуется перечислить из бюджета 3,5 трлн рублей. Это почти 40% от всех доходов. А в последующие годы объем трансферта вырастет до 4 триллионов. Это будет связано с тем, что зарплаты в стране сильно расти не будут, а пенсии, наоборот, будут индексироваться темпами, превышающими инфляцию.

Сейчас в России примерно 43 миллиона человека получают различные пенсии. Средний размер с начала 2021 года составит 17,4 тыс. рублей, подсчитали недавно в ПФР. Индексация составит 6,3%. Это примерно в полтора раза выше предполагаемого роста цен по итогам этого года.

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