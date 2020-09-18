Остается месяц до финала Национальной премии «Приоритет 2020»

Участники Национальной премии «Приоритет 2020» на финишной прямой. Оргкомитет конкурса объявил о завершающем этапе приема заявок на участие от компаний, желающих побороться за звание самых технологичных и заявить о своих разработках и решениях как в промышленности, так и в IT.

2020 год стал годом сильнейших игроков! Благодаря всероссийскому масштабу и поддержке ведущих министерств и отраслевых союзов Национальная премия «Приоритет» в 2020 году смогла предоставить участникам расширенные возможности продвижения, которые обеспечивают узнаваемость бренда на рынке технологий. Также впервые премия организует онлайн-мероприятия «Технологии здесь и сейчас» с участием топ-менеджмента ведущих предприятий страны, представителей органов власти и институтов развития, руководителей крупнейших отраслевых союзов и ассоциаций.

Компании, желающие побороться за звание самых технологичных, заявить о своих разработках и решениях как в промышленности, так и в IT, еще могут присоединиться к конкурсу и продемонстрировать свои достижения общественности и СМИ. В этом году для участников открыты 30 отраслевых и межотраслевых номинаций, которые охватывают самые различные отрасли экономики России. Среди них: “Нефтегазовая промышленность», “Медицина и здравоохранение», “Электроника и робототехника», “Информационные технологии», “Промышленное оборудование и приборостроение», “Атомная энергетика», «Химия и биотехнологии», «Машиностроение» и др. Ознакомиться со всеми номинациями, а также с условиями участия можно на официальном сайте премии.

Национальная премия «Приоритет» берет свое начало с 2015 года, когда с целью достижения экономического и технологического суверенитета страны была утверждена программа импортозамещения Правительства РФ на 2015-2020 годы. Сегодня Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0» - это новый этап развития целей и задач всероссийского конкурса. Теперь Премия вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.