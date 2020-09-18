Последний президент правления Сбербанка СССР едва не погиб в собственной ванной

83-летнего Владимира Хоркина доставили в больницу с признаками утопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несчастье произошло несколько дней назад в подмосковной Кубинке Одинцовского района, откуда в местную районную больницу привезли 83-летнего Владимира Хоркина - бывшего председателя Сбербанка СССР и члена Совета по внешней и оборонной политике. Мужчине очень повезло, ещё немного и его могли бы уже не спасти. Медики были обеспокоены его состоянием, ведь лёгкие Владимира Алексеевича были заполнены водой, он практически не мог дышать.

— В Одинцовскую ЦРБ около 16.30 нарядом скорой помощи был доставлен 83-летний мужчина в состоянии характерном после утопления, у него была диагностирована аспирационная пневмония. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, — сообщил источник kp.ru.

Оказалось, что Владимир Хоркин в тот день заперся в уборной и долгое время не выходил из комнаты. Родственники постучали в дверь, но никакой реакции по ту сторону не услышали. Тогда близкие взломали дверь в ванную и обнаружили в воде Владимира Хоркина. В лёгкие успело попасть много воды. Наряд скорой помощи быстро прибыл на место, и Хоркина удалось спасти. Несмотря на то, что медикам рассказали о несчастном случае, информацию о происшествии врачи передали в правоохранительные органы. Теперь полиции предстоит установить, что произошло в этот день.

Владимир Алексеевич Хоркин - известная фигура в отечественной экономике. В разные годы он занимал высокие посты, Хоркин заведовал сектором экономического отдела ЦК КПСС, был председателем правления Сбербанка СССР, а также вице-президентом Межбанковского делового клуба "Банкир". Кроме того, он являлся членом Совета по внешней и оборонной политике, был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За доблестный труд".