С годами русские города только хорошеют

Фото с официального сайта Международный Конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге. park-spb.ru

Конкурс проводился по поручению Правительства Российской Федерации и по инициативе Правительства Санкт-Петербурга, организатором выступил Фонд ДОМ.РФ, оператором конкурса стала компания КБ Стрелка.

Для петербуржцев чрезвычайно важно, как будет обустроена эта историческая часть Петроградского района северной столицы, внесенная в охраняемые ЮНЕСКО памятники.

Совсем недалеко отсюда, пешком можно дойти - Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж и Дворцовая площадь, здание Адмиралтейства, Спас на Крови, Русский музей, Исаакиевский собор и другие достопримечательности города. Коренные петербуржцы надеются, что новый парк станет еще одной. Мечталось о зеленом острове, о выходе к воде, о панорамных видах на Петропавловку, на Биржу, на стрелку Васильевского острова и разводные мосты через красавицу Неву.

Так все и будет. Новый проект воплотит все эти замыслы и даже объединит в пешеходный маршрут зеленые зоны от Марсова поля и Летнего сада через Троицкую площадь и Александровский парк к островам, преобразит набережную между Тучковым и Биржевым мостами, а также площадь Лихачева.

Как показала практика, формат открытого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции — наиболее демократичный из возможных вариантов. Поскольку целью конкурса было разработать концепцию, которая соответствовала бы запросам жителей — принципиально важно, чтобы внимание было уделено всем поданным на конкурс заявкам. Это специально подчеркнул Николай Переслегин, сооснователь архитектурного и исследовательского бюро Kleinewelt Architekten: «На мой взгляд, это лучшая практика для того чтобы найти оптимальный вариант решения. И в этом плане круто, не только то, что конкурс был открытым, но и то, что к участию допускались молодые архитекторы. Это отличная возможность для молодых специалистов и небольших бюро заявить о себе, показать на что они способны, особенно в контексте международного конкурса. То, что такой крупный институт развития, как «Дом.рф», участвует в организации открытых международных конкурсов, говорит о том, что, кажется, мы наконец готовы прислушиваться друг к другу.»

Фото с официального сайта Международный Конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге. park-spb.ru

Итак, финалистами творческого состязания стали:

- 1 место - «Студия 44» (Россия, Санкт-Петербург)

Команда: West 8 (Нидерланды, Роттердам);

- 2 место – Vogt (Швейцария, Цюрих)

Команда: Herzog & de Meuron (Швейцария, Базель) и международная компания ARUP

- 3 место - «Хвоя» (Россия, Санкт-Петербург)

Команда: KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция, Уппсала), Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург), специалист по транспортной инфраструктуре Александр Девяткин (Россия, Москва), EDGE AB (Швеция, Уппсала), ботаник John Lööf Green (Швеция, Уппсала).

В конкурсе приняли участие 229 команд из 50 стран мира. Их творческие идеи оценивали 14 российских и иностранных экспертов в сфере архитектуры, ландшафтного дизайна и городского планирования. Среди них — Владимир Григорьев, главный архитектор Санкт-Петербурга, Сергей Чобан, член немецкого и российского союзов архитекторов, Франческо Бандарин (Francesco Bandarin), итальянский архитектор и градостроитель, помощник генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Патрик Блан (Patrick Blanc), французский ботаник и изобретатель современных вертикальных садов, Кен Смит (Ken Smith), урбанист и один из самых известных ландшафтных архитекторов в мире, Штефан Ротцлер (Stefan Rotzler), ландшафтный архитектор и представитель Международного союза архитекторов, и другие специалисты.

«Для Фонда ДОМ.РФ это первый масштабный проект развития городской среды в Санкт-Петербурге. Благодаря проведению международных конкурсов мы видим много по-настоящему талантливых и актуальных проектов. На их площадке как опытные, так и молодые бюро имеют возможность проявить себя в решении сложных городских задач, повысить свои компетенции за счет работы в консорциумах. Необходимо внедрение регулярной практики проведения международных конкурсов с независимым жюри для ключевых городских территорий. Это поможет найти лучшие решения и создать среду нового формата», - прокомментировал значение конкурса Денис Филиппов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ.

Но самое замечательное, что подобная осознанная, скрупулезная и бережная работа с историческими территориями становится тенденцией. Об этом рассказала Мария Николаева, глава бюро MAD Architects:

«В последние годы в крупных городах России фиксируются значительные позитивные изменения в сфере благоустройства и организации общественных пространств. Не только в Москве, но и в регионах появляются новые площади, бульвары парки, скверы, набережные. Их счет идет на десятки и сотни. Необходимо отметить, что рост количества подобных проектов – это не просто сухая статистика, а вполне осязаемые изменения, во многом являющиеся результатом целенаправленной политики развития городской среды, которую активно поддерживает ДОМ.РФ. Важной частью данной стратегии как раз и стала организация крупных архитектурных конкурсов. Их можно смело назвать эффективным инструментом повышения качества пространства. Институт развития обладает обширными знаниями особенностей развития регионов нашей страны и аккумулирует различные компетенции, организуя обратную связь между жителями, архитектурным сообществом и чиновниками.»