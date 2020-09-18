Частица Вечного огня отправилась к мемориалу энергетикам-героям

Фото: Пресс служба ПАО «Россети»

Завершилась торжественная церемония по переносу частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве для его последующего зажжения на мемориальном комплексе энергетикам-героям в городе Туле. Акция прошла с участием роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, энергетик со 45-летним стажем Владимир Степичев, гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. Безопасность передачи частицы Вечного огня обеспечили специалисты компании «Мосгаз», которые обслуживают Вечный огонь с самого первого дня его зажжения у кремлевских стен

Символический факел был зажжен в Александровском саду и отправлен в Тулу, где 19 сентября состоится открытие мемориала. Мемориальный комплекс энергетикам-героям создан по инициативе Генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Открытие приурочено к празднованию Дня Оружейника. Вечный огонь будет зажжен перед обелиском в форме опоры высоковольтной линии электропередачи, который является центральным элементом комплекса.