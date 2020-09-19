Ученые определили 4 верных признака выражения лица флиртующей женщины

Главная цель мужчины - не упустить благоприятный случай передать потомкам свои гены Фото: Shutterstock

Ларису Ивановну хочу!

Валентин Константинович Мизандари, он же Мимино из одноименного фильма Георгия Данелия не читал исследование американских ученых “Выявление мимики флирта на женском лице и его влияния на мужчин”. И слава богу! Потому что в противном случае никакого великого фильма бы не случилось. Поскольку герой Вахтанга Кикабидзе, вооруженный научными знаниями, знал бы, что выражение лица флиртующей женщины так легко спутать с печатью счастья от ощущения легкости бытия. А скорее всего, именно это чувство и испытывала стюардесса Лариса Ивановна, лайнер которой не принимали в Дели. О таком “несчастье” в Советском Союзе мечтали миллионы женщин, выезжавшие не дальше Кисловодска и то по профсоюзной путевке. Но Мимино почувствовал во взгляде Ларисы Ивановны призыв и, чтобы найти дорогу к ее сердцу, решил отказаться от перевозки голландских кур и уйти в большую авиацию… Впрочем, зачем я вам пересказываю сюжет, который все знают наизусть.

Чем различаются кокетство, приветливость и счастье

Сейчас же в эпоху всемирной борьбы с сексуальными домогательствами умение квалифицированно считывать на женском лице заинтересованность в своей скромной персоне является жизненно необходимым качеством. Иначе может случится так: прочитаешь в ее глазах призыв “Я твоя, красавчик!” и перейдешь к активным действиям, а в ответ получишь судебный иск с обвинением в харрасменте, поскольку ее открытая улыбка выражала всего лишь “дружелюбие по отношению к окружающему миру”. Можно, конечно, вообще игнорировать язык мимики и жестов, но тогда рискуешь до конца своих дней вести целомудренный монашеский образ жизни. Что подходит далеко не всем гусарам.

На помощь сильной половине человечества пришла группа ученых под руководством психолога из Университета Канзаса Парнии Хадж-Мухаммади. Они решили выяснить какое именно выражение лица свойственно женщинам, которые флиртуют с мужчинами (исследование было опубликовано в журнале в журнале Journal of Sex Research). Для этого психологи устроили фотосессию, в которой приняло участие 9 женщин. Некоторые из них были профессиональными актрисами, другие не принадлежали к артистическому цеху, но по условиям отбора должны были иметь опыт заигрывания с мужчинами. Барышни должны были изображать кокетство, а также нейтральное дружелюбие и счастливое удовольствие - всего три выражение лица. По итогам фотосессии было отобрано 428 фотографий, которые в разных условиях разглядывали мужчины из 6 фокус групп.

В одном эксперименте фотографии демонстрировались на экране компьютера только долю секунду - ученых интересовала мгновенная интуитивная реакция кавалеров. В другом случае джентльмены имели время поглазеть на кокеток. В третьем случае вместе с фотографиями на экране на короткое время появлялись слова эротического содержания (например, “оргазм”) или нейтрального (“журнал” или “книга”) - в данном случае ученых интересовало: влияет ли выражение лица женщины на то, в каком направлении начинают работать мужские мозги. Оказалось, если дама кокетничала, эротически окрашенные слова распознавались быстрее, чем нейтральные.

Да у нее же все на лице написано!

По завершению экспериментов психологи выделили четыре характерных признака, по которым можно определить, что женщина с вами флиртует:

1. Ее голова повернута набок.

2. Подбородок слегка опущен вниз

3. На губах легкая улыбка

4. Глаза смотрят на предполагаемую цель флирта.

Такая мимика недвусмысленно сигнализирует об интересе и сексуальной доступности для потенциальных партнеров. И поразительным образом напоминает строчки из знаменитой песни “Подмосковные вечера”: “Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?” Американские ученые дали исчерпывающий ответ на вопрос недогадливого лирического героя: такой взгляд не что иное, как невербальное приглашение перейти к более тесным отношениям!

Сдается, что практикующему мужчине нужно заучить эти четыре великих признака флирта, как “Отче наш”. Поскольку ученые обращают внимание, что отдельные элементы могут не нести никакого сексуального подтекста. Нельзя полагаться только на улыбку - это может быть всего лишь атрибут приветливости и дружелюбия. А может быть, девица просто испытывает радость и удовольствие от того, как на ней сидит новое платье (и вы тут абсолютно ни при чем).

Психологи утверждают, что в целом женщины лучше читают по лицам мужчин об их мыслях и намерениях. Вероятно, это умение оттачивалось в ходе эволюции, потому что женский вклад в рождение ребенка не сопоставим с мужским (беременность, роды, несколько лет заботы о малыше) и женщинам надо было научиться хотя бы на начальном этапе различать, кто из потенциальных партнеров может стать надежным спутником жизни, а у кого одни гулянки на уме. А определив, “ху из ху”, женщина обычно первая посылает сигнал-приглашение по схеме - зрительный контакт, улыбка, застенчивый взгляд.

- Главная же цель мужчины - не упустить благоприятный случай передать потомкам свои гены, - утверждают авторы исследования. - Поэтому они склонны видеть проявления сексуального интереса у женщин даже там, где его по определению нет. Из-за этого в отношениях часто возникает недопонимание, которого наше исследование помогает избежать.