Еврокубки 2020/21: Что ждет российские клубы в Лиге Европы и Лиге Чемпионов

Как ни странно, но всех может спасти «Краснодар». У Галицкого есть мечта – увидеть свою команду в групповом этапе Лиги чемпионов. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В конце сентября во многом решится, какой еврокубковый сезон будет у российских клубов. «Динамо», позорно вылетев из квалификации ЛЕ от одной из самых слабых команд, сделало все, чтобы максимально осложнить ситуацию. Но все могут исправить «Ростов» и особенно «Краснодар».

«Динамо» - тянет на свое дно всех остальных

«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» - команде, чей состав в 15 раз дешевле набора игроков российского клуба. Все это оставалось бы личным делом динамовцев, их боссов и несчастных болельщиков, если бы не одно но – «Динамо» теперь мертвым камнем висит на шее всех российских участников еврокубков. И тянет их в таблице коэффициентов УЕФА на такое привычное бело-голубым дно. Теперь все очки, набранные оставшимися пятью командами, делятся на шестерых. В таблице коэффициентов УЕФА мы зависли на 7-м месте между Португалией и Бельгией. Всплыть хотя бы на одну строчку с таким грузом будет очень сложно.

«Ростов» - после «Маккаби» ждет «Тоттенхэм»

Немало шансов, что к «Динамо» вскоре присоединится «Ростов». Впереди у команды Карпина матч с «Маккаби» из Хайфы. Из-за плотного календаря квалификационные раунды ЛЕ состоят только из одной игры – ее проведут в Ростове-на-Дону 24 сентября. Израильский клуб прошел «Кайрат», и тем не помог даже гол Вагнера Лава. Но «Ростов» обязан обыгрывать такого соперника. А вот дальше ожидаются проблемы.

Победитель выходит на лучшую команду пары «Шкендия» (Македония) – «Тоттенхэм» (Англия). Жозе Моуринью любят далеко не все и предрекают ему увольнение в наступившем сезоне. Но надо быть очень большим оптимистом, чтобы рассчитывать, что Особенного из «Тоттенхэма» уволит именно Карпин и его парни. Хотя, попытаться, конечно, стоит.

ЦСКА – ждет соперников

Тут все просто. ЦСКА уже в групповом этапе Лиги Европы и ждет жеребьевку. Она состоится 2 октября в Афинах.

«Краснодар» - в двух шагах от мечты

Как ни странно, но всех может спасти «Краснодар». У Галицкого есть мечта – увидеть свою команду в групповом этапе Лиги чемпионов. И сейчас его клуб в двух шагах от нее. Осталось преодолеть всего один квалификационный раунд – пройти греческий ПАОК. В Лиге Чемпионов в решающем раунде оставили два матча. Первый «Краснодар» сыграет дома 22 сентября. Ответный – 30 сентября в Салониках.

Наверняка это будет адски жаркая битва. Хотя бы потому, что ПАОК – очень взрывоопасный клуб.

- Он принадлежит ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди. Тот периодически подкидывает проблем. Саввиди бегал по полю с пистолетом, возмущаясь судейскими решениями. А в минувшем сезоне его клуб едва не лишили 7 очков из-за того, что родственник владеет другой греческой командой – «Ксанти», а это запрещено.

- Фанаты ПАОК опасны. Драки на трибунах и брошенные с них предметы – это все мелочь. Однажды болельщики ПАОК захватили телестудию, чтобы в прямом эфире зачитать обращение к футбольным властям.

- ПАОК уже обижал российские клубы. Пару лет назад он в квалификации завалил «Спартак» Массимо Карреры. Вскоре итальянца уволили, а у красно-белых началось смутное время.

Но «Краснодар» опять как никогда близко подобрался к основной Лиге чемпионов. А так же к 15,25 млн евро, которые полагаются участником группового этапа.

«Локомотив» - ждет жеребьевки

«Локомотив» уже в групповом этапе и ждет жеребьевку, которая состоится 1 октября. Но вот посев у «Локо» будет невысоким – то ли 3-я. То ли 4-я корзина.

«Зенит» - в первой корзине

Чемпион России будет посеян в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. Значит, он не сыграет с «Баварией», «Ливерпулем», «Реалом», «Ювентусом», ПСЖ, «Порту», «Севильей». Но вторая корзина возможно еще более неприятна соперниками - «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Боруссия»…