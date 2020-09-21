Укуси меня, пчела!

Ведущие (слева направо - Родригез, Охлобыстин, Асмус) своим видом показывают, что серьезно к шоу относиться не стоит. Фото: Предоставлено ТНТ

На голове Ивана Охлобыстина любой головной убор от клобука до красного цилиндра кричит об ироническом отношении к миру. Вместе с Кристиной Асмус Иван проделал на ТНТ путь от «Интернов» до «Золота Геленджика», и не изменился ни на каплю. В то время как Кристи (так в шоу) из Вареньки с бесхитростным взглядом выросла в женщину-вамп Черноморского побережья. Тимур Родригез ни в кого не вырос, он и так хорош. Все они вместе с пчелами-палачами, пауками-надсмотрщиками и жабами-пакостниками среди кричащих декораций и вечных пальм создали идеальный мир для свадебных конкурсов и испытаний из почивших «Больших гонок». Все это действо лишено высокой цели, а потому смотрится на одном дыхании. Незамысловатые шутки про кукурузу и реальный оскал участников во время испытаний. Идеальный компот из смешного и сложного. Никаких унижений участников.

Вечно поминаемые «Веселые старты» пережили на ТВ еще одну реинкарнацию, и их новое обличье максимально близко к оригиналу. Просто люди, просто соревнуются да еще и смеются. А самое прекрасное, что в финале вместо традиционного в телевикторинах кукиша победитель стоит с настоящим золотом в руках.

«Золото Геленджика». По воскресеньям, 19.00.

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