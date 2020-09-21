В Британии резко увеличили размер штрафов за нарушение самоизоляции

Стартуют штрафные санкции с 1000 фунтов стерлингов, а с каждым повторным нарушением будут увеличиваться Фото: REUTERS

Правительство Соединенного Королевства решило ужесточить меры борьбы с нарушением режима самоизоляции из-за COVID-19.

С конца сентября граждане с положительным тестом на коронавирус, которые нарушат карантин, могут быть оштрафованы на сумму до 10000 фунтов стерлингов (около 975 тысяч рублей).

Стартуют штрафные санкции с 1000 фунтов стерлингов, а с каждым повторным нарушением будут увеличиваться. До 1000 фунтов стерлингов вырастут и штрафы для нарушителей запрета собираться компаниями более шести человек.

В качестве мер поддержки населения будут осуществлены единоразовые выплаты в размере 500 фунтов стерлингов (48,7 тысячи рублей) для социально незащищенных граждан с низким доходом, а также введены штрафы для работодателей за немотивированное увольнение сотрудников.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре в стране ожидается вторая волна эпидемии, а главный санитарный врач Крис Уитти отметил, что по соблюдению карантинных ограничений британцы занимают одно из последних мест в мире.

За последние два дня количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 8000 человек, что стало худшим показателем с начала мая.