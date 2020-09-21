Динамо - Ахмат 21 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Ахмат" будет играть сегодня, 21 сентября, в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний матч 8 тура чемпионата России по футболу - это встреча "Динамо" и "Ахмата". Москвичи на неделе сенсационно вылетели из Лиги Европы, проиграв в Грузии "Локомотиву" (Тбилиси) 1:2. И теперь будут гореть желанием реабилитироваться. Но и "Ахмат" непрост - не так давно команда Андрея Талалаева победила 3:1 в Москве "Локомотив", вице-чемпиона прошлого сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Ахмат 21 сентября 2020.

Статистика личных встреч Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

24 раза команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 8 побед у "Динамо", 7 - у "Ахмата", 9 раз матчи завершались вничью. Последний поединок этих команд, который 13 марта прошел в Грозном, выиграли москвичи со счетом 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

Согласно предварительным раскладам, чуть больше шансов на победу в этой игре у "Динамо".

Прогноз на матч Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

Итогом поединка будет ничья.

Составы на матч Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

Стартовые составы команд будут озвучены за час до начала поединка.

Время начала матча Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

Матч Динамо - Ахмат 21 сентября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Ахмат можно посмотреть 21 сентября 2020 и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер и Матч ТВ.

Трансляция матча Динамо - Ахмат 21 сентября 2020

Трансляция матча Динамо - Ахмат 21 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ и Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.