Глейхенгауз после победы Щербаковой на Кубке России рассказал о планах Алины Загитовой

Алина Загитова пока что не выходила на лед на соревнованиях с декабря 2019 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова так и не появилась на открытых прокатах в Москве. Она не заявлена на этапы Кубка России этого сезона. А вот про нее - помнят все ее поклонники. После того, как на первом этапе Кубка страны в Сызрани победу одержала Анна Щербакова, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поведал о том, как сейчас обстоят дела у Алины на тренировках:

- У нее работа проходит прекрасно, когда она приходит на тренировки. Даже удивительно, что у нее так хорошо получается, несмотря на относительно недостаточно тренировочное время, - говорит Глейхенгауз в интервью "Матч ТВ".

При этом, уточнил, что тренировки проходят в необходимом для спортсменки объеме. А больше она была на льду только в сезон победной для нее Олимпиады-2018:

- Это меньше, чем она же тренировалась в олимпийский сезон.

Даниил Глейхенгауз сказал, что у Алины Загитовой были планы появления на предсезонных прокатах в Москве, все серьезно было:

- Если бы она не дала изначально согласие на участие, то ее не было бы на афишах. Конечно, мы собирались и готовились к прокатам.

При этом, тренер уверен - что программы фигуристки точно не пропадут, и зрители их обязательно увидят:

- Вы про программы Алины? Будем ждать, что еще сказать. Надеюсь, что она покажет их на соревнованиях. Но если нет, мы увидим их в шоу в любом случае. Ничего не пропадет.

Наставник отметил особо - не стоит давить на Алину, заставляя ее официально вернуться на лед. И когда Загитова появляется в стане команды Тутберидзе, то с ней совершенно нормально работают наставники:

- Можно сколько угодно читать «прекраснейшие» комментарии, что мы сливаем спортсменов. Но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать. Что касается Алины, она сама прекрасно знает, что мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда ее ждем. И когда она приходит, мы с ней работаем, обсуждаем все технические и хореографические моменты. Но я не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают ее фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и все-таки должен принимать решения, которые в данный момент считает правильными. Заставлять делать что-то для кого-то — глупо. Это даже не имеет смысла.

Напомним, что официально Алина Загитова приостановила свою спортивную карьеру после официального заявления, сделанного 13 декабря 2019 года. Это было после неудачного проката на финале Гран-При в Турине и перед чемпионатом России в Красноярске. Правда, с тех пор Загитова так и не появилась еще ни на одном турнире, посвятив себя поступлению в университет и участию в различных телевизионных и ледовых шоу.