Алина Загитова ушла из спорта. На время?

Алине Загитовой всего 17 лет. За это время она выиграла Олимпиаду-2018 в Корее, Чемпионат мира-2019 в Японии и чемпионат Европы-2018 в Москве. То есть собрала все главные титулы в фигурном катании. Она по-прежнему в великолепной форме, но в финале Гран-при Алина заняла всего лишь четвертое место. Новое поколение фигуристок не оставляет былым (в 17-то лет!) кумирам ни единого шанса. И как следствие, в прямом эфире Первого канала в программе «Время» Загитова заявила, что «приостанавливает свою карьеру».

- Я не буду участвовать в чемпионате России, и не буду претендовать на место в сборной на чемпионате мира и Европы, - сказала Алина Кириллу Клейменову.

На вопрос «почему?» фигуристка ответила:

- У меня сейчас все есть. А человеку чего-то должно не хватать..

Алина рассказала, что ей не хватает мотивации, и нужна пауза для того чтобы перезагрузить карьеру.

- На данный момент я не готова ехать на чемпионат России.

Клейменов спросил про финал Гран-при и про проигранную конкуренцию.

- Все, я все выиграла уже все что можно! И доказала всем, что умею и могу.

- Почему ты не учила четверные прыжки?

- Ну потому что их надо учить в более молодом возрасте? Наш спорт молодеет, и мне их надо было учить до Олимпиады. На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков. А потом я начала взрослеть и в этот момент необходимо было удержать все, что я сейчас умею. Мои прыжки, то, что я умею.

- У тебя нет конфликта с Этери Тутберидзе?

- Нет, мы как семья в спорте. И только как семья мы знаем через что мы проходили. И мы продолжаем вместе работать.

- Ты вернешься?

- Я никуда и не ухожу!

Сенсационное интервью Алины Загитовой.Сенсационное признание Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка в нашей студии со словами, которые поразят поклонников фигурного катания в самое сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Просто космос! Алена Косторная выиграла финал Гран-При по фигурному катанию, за ней - Щербакова и Трусова

Вечером в субботу, 7 декабря, в Турине разрешился главный спор этого сезона - кто же из учениц Этери Тутберидзе круче? Весь мир два года восхищается Алиной Загитовой, которая в марте выиграла чемпионат мира и покорила все возможные вершины в своем виде спорта. Но с этой осени в бой пошли еще три юных звездочки - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Именно эта троица выиграла все этапы серии Гран-При осенью 2019 года и уверенно вышла в финал. А год назад именно эти девушки были в тройке призеров юниорского финала на льду Ванкувера. Тогда как Загитова была второй, проиграв битву в декабре 2018 года Рике Кихире (подробности)