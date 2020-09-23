«Дары осени»: почему солнце и таблетки могут не спасти от проблем с витамином D

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Знакомство с витамином D

Говоря научным языком, витамин D, или кальциферол – это собирательное название группы жирорастворимых веществ, обладающих биологической активностью.

В организме витамин D присутствует преимущественно в двух формах: эргокальциферол D2 и холекальциферол D3. Эргокальциферол поступает в организм только с пищей, а холекальциферол образуется в коже под действием ультрафиолетового излучения – за это он и заработал прозвище «солнечный».

Основная функция витамина D – он помогает «строительным материалам» нашего организма, кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике. Образно говоря, он выступает в роли «прораба», следящего, чтобы на стройку постоянно поступали нужные материалы. Тем не менее, не все зависит от него – есть и другие «прорабы», способные влиять на этот процесс.

Чем опасна нехватка витамина D

Казалось бы, жители жарких районов и любители прогулок под солнцем могут не беспокоиться за уровень витамина D. Есть один нюанс – попадать УФ-излучению на кожу препятствуют солнцезащитные средства и одежда, ведь чем жарче, тем больше хочется спрятаться от солнца. Отсюда и происходит неочевидный побочный эффект – создается прекрасный барьер против выработки витамина D. Помимо этого, из пищи тоже может поступать недостаточно витамина.

Если «прораба» в виде витамина D не хватает, то рабочие могут не доставлять стройматериалы по нужному адресу. Не получающему кальция организму остается только восполнять его нехватку из костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими. Отметим, что снижение содержания в крови витамина D наблюдается при беременности.

Функционал витамина D не ограничивается влиянием на мышцы, кости и уровень серотонина. Ваш «прораб» еще и подрабатывает на стороне – его используют белые клетки крови лейкоциты, которые борются с угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Снижение уровня витамина D способно ослабить иммунитет.

Как вредит избыток витамина D

В организме важен баланс – мало что терпит крайностей. Витамин D – не исключение. Основной путь избыточного поступления «солнечного» витамина – через содержащие его препараты.

Слово «витамины» не ассоциируется с опасностью, но в больших количествах витамин D токсичен. В числе последствий отравления: тошнота, рвота, запоры и анорексия. У детей есть «бонус» в виде задержки роста и развития.

Гиперкальциемия и кальциноз – еще одни вероятные последствия избытка витамина D и кальция. При гиперкальциемии в сосудах, печеночной и почечной ткани образуется кальциевый осадок, что делает их ломкими. При кальцинозе в мягких тканях или органах откладываются соли кальция. Для наглядности вспомните накипь в чайнике или известковый налет на смесителе.

«Подводные камни» приема витамина D

К уровню витамина D стоит отнестись серьезно, поскольку на него влияет и «логистика» организма. Это тот самый случай, когда «прораб» в виде витамина D ни при чем – стройматериалы все равно могут не попасть по нужному адресу.

Такое может происходить, если есть проблемы с всасыванием витамина D из кишечника при синдроме мальабсорбции. Еще один сценарий – нарушение одного из этапов метаболизма «солнечного» витамина из-за заболеваний печени. По этим и по другим причинам хорошая идея поддерживать свой организм приемом витаминов может лишь навредить.

Как проверить уровень витамина D

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» снижена стоимость анализа на витамин D суммарный. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.

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