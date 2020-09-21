Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей»: «Система социальных лифтов в стране создана и работает»

Алексей Комиссаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 сентября в Москве прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика». В первом полуфинале принимает участие 221 конкурсант — все они успешно подтвердили свои результаты на контрольном тестировании.

ВЫЯВИТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

В обращении к участникам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что задачу создать в стране работающую систему социальных лифтов поставил президент России Владимир Путин. В рамках этого поручения была создана автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», а также учрежден конкурс «Лидеры России».

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что система социальных лифтов в стране создана и работает. Конкурс «Лидеры России» стал одним из главных источников формирования кадрового управленческого резерва страны. За три года проведения конкурса состоялось более 200 назначений из числа участников конкурса, — пояснил на открытии полуфинала Алексей Комиссаров. - Этот конкурс создан с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для дальнейшей работы в органах представительной власти и законотворческой деятельности».

Напомним, что накануне состоялось контрольное тестирование: все приглашенные в первый полуфинал участники прошли повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить свои высокие результаты, полученные на дистанционном этапе Конкурса. Это испытание смогли преодолеть не все: в полуфинале принимает участие 221 конкурсант. Впереди у них два дня насыщенной программы, включающей образовательные и оценочные мероприятия, по итогам которых будут определены первые финалисты Конкурса «Лидеры России. Политика». 23 сентября с контрольного тестирования начнется второй полуфинал, в ходе которого станут известны остальные финалисты проекта.

«Преимущество конкурса «Лидеры России. Политика» в том, что он способствует выявлению компетентных и талантливых людей во всех регионах России, таких людей, которые хотят проявить себя в служении своей стране, - сообщил заместитель председателя Госдумы РФ, наставники конкурса Петр Толстой. - Конкурс позволяет увидеть, как все на самом деле устроено, что такое работа во благо своей страны. Участники должны для себя ответить на вопрос, зачем они идут в политику, что лично каждый из них может сделать для процветания своего региона и государства, чем они готовы пожертвовать — личной жизнью, временем, выходными. Благодаря этому конкурсу многие наверняка избавятся от неких романтических иллюзий, ведь служение людям — это сложная каждодневная работа».

Конкурс «Лидеры России» стал одним из главных источников формирования кадрового управленческого резерва страны. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«ЭТО ВСЕГДА САМООТДАЧА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Зампредседателя Госдумы, наставник конкурса Ирина Яровая отметила значимость проводимого конкурса и пожелала участникам успеха в состязаниях и дальнейшей политической деятельности.

«Политика есть прежде всего служение. Успех, благополучие России — это всегда самоотдача и ответственность за сохранение традиций и преемственность поколений, за настоящее и будущее России. На мой взгляд, именно в этом может и должна быть истинная мотивация для прихода в политику. С огромным интересом и желанием мы готовы помочь раскрыть этот потенциал. Постараемся дать реальное представление о сложности и содержании законотворческой работы, обязательно основанной на глубоких профессиональных знаниях. Дать понимание того, что всегда в действиях политика должна быть не сиюминутная конъюнктура и тщеславие. Настоящий политический успех — в созидании и объединении, умении видеть перспективу и брать на себя ответственность за предлагаемые решения», — сказала Яровая.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой отметил, что в этом конкурсе многое происходит впервые: «Впервые оцениваются не управленческие, а социальные компетенции. А как можно оценить социальную ответственность участников? Как понять, что этот участник действительно мотивирован на служение обществу, на то, чтобы приносить пользу людям, а не просто идет в политику, чтобы решать свои личные задачи? Это очень непросто. От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне», — обратился к участникам полуфинала Михаил Швыдкой.

Напомним, что Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника Конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).