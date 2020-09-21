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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал старт акции «Создай свой лес»

Регион первым из субъектов РФ выделяет земли для восстановления лесного фонда
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Александр Дрозденко принял участие в посадке саженцев и объявил о старте акции «Создай свой лес». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко принял участие в посадке саженцев и объявил о старте акции «Создай свой лес». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области стартовала программа «Создай свой лес». В рамках акции регион выделяет земли запаса, на которых будут проводить лесовосстановление и пополнять лесной фонд новыми территориями. Первыми партнерами акции станут предприятия, занимающиеся реализацией в регионе крупных инвестпроектов. За каждый гектар леса, отведенный под строительство, они будут засаживать два гектара.

О начале акции губернатор Александр Дрозденко объявил накануне Дня работников леса, который в России отмечается в третье воскресенье сентября. Глава региона принял участие в традиционной высадке саженцев: в этот день на 57 гектарах земли в областных лесничествах было посажено 138 молоденьких сосен и елей.

- Объявляю старт программе «Создай свой лес!». Ленинградская область будет первым регионом России, который восполняет лесной фонд из земель запаса, каковых у нас около 300 тысяч гектаров, - рассказал Александр Дрозденко. - Будем проводить на них лесовосстановление и вводить в состав земель лесного фонда. Первыми нашими партнерами будут те, кто сегодня занимается активным строительством и реализацией крупных инвестиционных проектов Ленинградской области. Причем мы хотим, чтобы они это делали с коэффициентом один к двум: вывели один гектар леса — пожалуйста, введите в лесной фонд 2 гектара. Начнутся работы с Кингисеппского и Выборгского районов.

Глава региона добавил, что принять участие в акции могут не только предприятия, но и все жители Ленинградской области. Посадить свой лес можно в любом из лесничеств региона, в городских садах или парках во время работ по благоустройству, или просто у себя рядом с домом. Посадочный материал в регионе используют местный, из Лужского лесного селекционного центра. В нем выращивают уникальные сеянцы с закрытой корневой системой, которые приживаются на 90%.

- Ленинградская область - регион-лидер по выращиванию искусственных саженцев, которыми мы снабжаем регионы России. Область является лучшей по культуре лесовосстановления, - отметил Александр Дрозденко.

Лужский селекционный центр вместе с семью лесными питомниками выращивает 41 млн саженцев в год. Этого количества с избытком хватает и на озеленение Ленинградской области, и на продажу в другие регионы России. В этом году саженцы из Ленинградской области помогают озеленять Московскую и Свердловскую области. До конца осеннего лесохозяйственного периода в Ленинградском регионе будет высажено 3,7 млн сеянцев и саженцев сосны и ели на площади 1,3 тыс. га.

Ленобласть ежегодно повышает план по восстановлению лесов. С 2019 года эти работы ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Его главная задача – к 2024 году восстановить на 100% площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

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