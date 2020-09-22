Московский адвокат нанимал убийцу для помощи в судебных делах

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 41-летний московский юрист Сергей П. (имя изменено – прим. авт.). Мужчина рассказал оперативникам, что на протяжении трех лет он платил крупные суммы денег малознакомому человеку, который обещал помощь в решение нелегальных судебных вопросов. Адвокат сообщил, что с «решальщиком», который представился как Андрей Адров, он познакомился еще в 2016 году в исправительной колонии №3 УФСИН Рязанской области, а примерно через год новый знакомый предложил юристу помощь в снятии штрафа в одном из судов. Услугу свою Адров оценил в 1 000 000 рублей, юрист согласился и передал деньги за помощь в решении нужной проблемы.

Спустя еще год адвокат Сергей П.* снова обратился к Адрову. На этот раз помощь нужна была двум осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №49 ГУФСИН России по Карелии. Заключенные хотели за денежное вознаграждение перевестись в другую колонию, в Рязанскую область. На этот раз «решальщик» Адров запросил за содействие в решении вопроса 1 800 000 рублей, которые вскоре были ему переведены.

В октябре 2019 года юрист еще раз попросил Андрея Адрова о помощи для своего знакомого, который никак не может устроиться на работу из-за непогашенной судимости. Оказалось, что и в этой беде Адров может помочь за 1 400 000 рублей. Юрист снова перевел деньги и продолжил ждать, когда все оговоренные вопросы будут решены. Однако время шло, а проблемы все не решались. Адвокат понял, что его и его знакомых обманули, и решил обратиться за помощью в полицию.

«Поступило заявление от 41-летнего юриста-консультанта Сергея П.* Адвокат рассказал о мошеннических действиях со стороны малознакомого Андрея Адрова, который за крупные денежные суммы обещал помощь в решении судебных вопросов. Общий ущерб от действий Адрова составил 4 200 000 рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в особо крупном размере», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Андрей Адров в 2009 году был осужден на 16 лет строго режима за убийство своего знакомого, который занимался перепродажей валюты. На тот момент 23-летний Адров договорился с товарищем, что купит у него 19000 евро, но вместо сделки он ограбил и застрелил приятеля прямо в своем автомобиле, после чего вывез его тело в лес и пытался сжечь.