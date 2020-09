В 186 световых годах от Земли обнаружена пи-Земля

На планете «π Earth» каждые 3,14 дня Новый год. Фото: cnet.com

Астрономы большой группы - 29 человек, которыми руководили ученые из Массачусетского технологического института (MIT) во главе с Прайвалом Нираулой (Prajwal Niraula), сообщили в The Astronomical Journal: у красного карлика K2-315, он же EPIC 24963167, имеется весьма примечательная планета, получившая официальное обозначение K2-315b. Один оборот вокруг своей звезды она совершает за 3,14 дня. Мимо чего не смогли пройти авторы «открытия», которые в своей статье дали другое название обнаруженной планете - «π Earth» (пи-Земля). Ведь 3,14 – это число «пи», записанное с точностью до второго знака. С его помощью, как известно еще со времен Архимеда, вычисляют длину окружности и площадь круга.

Планета «π Earth» вроде бы одна у своего светила. Фото: cnet.com

Статья же называется так «π Earth: A 3.14 day Earth-sized Planet from K2's Kitchen Served Warm by the SPECULOOS Team».

Планета «π Earth» расположена в 186 световых годах от нас. Размером она почти что с Землю – радиус планеты 0,95 земного. Свои пи-дни она накручивает вокруг небольшого и не слишком горячего красного карлика, масса которого в 5 раз меньше солнечной. Но π Earth расположена очень близко к нему. От чего там очень жарко - чуть меньше 200 градусов Цельсия на поверхности. Тем не менее, астрономы не исключают, что «π Earth» может иметь атмосферу. И в целом быть земле-подобной каменистой планетой. Из пресс-релиза, обнародованного MIT, следует: Планету «π Earth» удалось выявить, проанализировав данные, которые еще в 2017 году собрал космический телескоп Кеплер (Kepler) в ходе миссии К2. Он искал экзопланеты в окрестностях созвездия Лебедь посредством так называемого транзитного метода. То есть следил, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. Звезда мигает. По колебаниям яркости ученые и определяют наличие планет. Затем они либо подтверждают предварительные данные, полученные с помощью космического телескопа, либо опровергают их.

Красный карлик K2-315 не велик, но греет свою единственную и очень близкую планету очень сильно. Фото: astronomy.com

Наличие планеты у красного карлика K2-315 астрономы MIT и их коллеги подтвердили с помощью наземных телескопов, несколько раз уловив, как карлик мигает.

КСТАТИ О ЧИСЛЕ "ПИ"

О том, как инопланетяне зашифровали число «пи» в узоре из полегших злаков – в одном из так называемых английских кругов на полях – и о других тайнах «магического числа», читайте в нашем материале, посвященном «пи-празднику», который математическая общественность каждый год отмечает 14 марта.