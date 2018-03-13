Скоро всем будет «Пи»

СЕГОДНЯ 19:20 2018-03-13T19:20:59+03:00

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После блинов - пироги

Выражаясь научным языком, число "Пи" - это отношение длины окружности к ее диаметру. Простая вроде бы вещь, но волнует умы математиков с глубокой древности. И продолжает волновать. До такой степени, что ученые примерно 30 лет назад договорились отмечать праздник этого числа "Пи-день". И отмечают каждый год 14 числа 3-го месяца. То есть 14 марта. Эту дату можно записать как 3.14, что соответствует наиболее распространенному - приближенному - значению числа "Пи".

Особо продвинутые начинают праздновать "Пи-день" еще ночью - 1 час 59 минут и 26 секунд по местному времени, что символизирует 3,1415926. Это уже 7 знаков числа "Пи" после запятой.

Праздник следует за масленицей, в процессе которой принято есть блины - изделия, которые без "Пи" не были бы такими круглыми. После блинов математики пекут круглые Пи-роги и водят с родственниками и коллегами хороводы - естественно, по кругу.

И совсем уж мистическое совпадение: праздник числа "Пи" попадает на день рождения Альберта Эйнштейна, который фанатично использовал число "Пи" в своих работах.

Легенды же гласят, что о числе "Пи" знали еще вавилонские жрецы. Использовали при строительстве Вавилонской башни. Но не смогли точно вычислить его значение и от этого не справились с проектом. Сам символ числа "Пи" впервые использовал в своих трудах в 1706 году математик Уильям Джон (William Jones). Но реально он прижился после 1737 года благодаря стараниям шведского математика Леонарда Эйлера (Leonhard Euler).

Отмечать "Пи-день" придумал американский физик Ларри Шо (Larry Shaw). Ведь и в людях скрыто число "Пи". Где? Легко можно догадаться. В круглых зрачках наших глаз.

Количество знаков после запятой в числе "Пи" множится год от года.

Цифровая бесконечность

Двух знаков после запятой в числе "Пи" вполне хватает для бытовых вычислений. Где-то, например, в космической баллистике, их - знаков - нужно больше. Но десяти - 3.1415926535 - хватило бы для любых задач. Тем не менее люди просто из кожи вон лезут, чтобы определить как можно больше знаков после запятой. Соревнуются друг с другом.

В 2010 году математик Николас Чже (Nicholas Sze) из компании Yahoo вычислил в числе "Пи" два квадрильона знаков - два, умноженное на десять в пятнадцатой степени. Это - очень много. Если бы ширина каждого знака была бы всего один миллиметр - только в лупу разглядывать, число "Пи" вытянулась бы аж на 2 миллиарда километров. И его конец высовывался бы за пределы Солнечной системы. (Для справки: от Солнца до Сатурна примерно полтора миллиарда километров).

Математик шел к рекорду 23 дня. Правда, не один. На него работали тысячи компьютеров, объединенных по технологии так называемых рассеянных вычислений. И был применен метод, суть которого в том, чтобы разбить огромную задачу на множество мелких и решать их отдельно. В итоге, Николас и выдал феноменальный результат, для получения которого потребовалось более 500 лет, если вычислять на одном компьютере.

Коллеги Николаса уверяют: рекордные вычисления - дело отнюдь не дурацкое. Может пригодиться в криптографии, в физике. Да и для проверки работоспособности системы рассеянных вычислений оно полезно.

Сколько же всего знаков в числе "Пи" после запятой? Видимо, бесконечное множество. При чем такое, в котором последовательность этих знаков не повторяется. Как считают некоторые видные физики и математики, например Дэвид Бейли, Питер Борвин и Саймон Плофе (David Bailey, Peter Borewin, Simon Plouffe), их - повторений не найти никому и никогда. Хоть испиши знаками всю Вселенную. И в этом ученые видят некую срытую мистику. Полагают, что в числе "Пи" зашифрован бесконечный первородный хаос, ставший потом гармонией. И содержится намек на то, что Вселенная все-таки бесконечна.

Памятник числу "Пи" у здания Музея искусств в Сиэтле (США).

КСТАТИ

Инопланетяне сообщили нам, чему равно число "Пи"

Очевидно, что о выдающейся роли числа "Пи" знают и представители внеземных цивилизаций, у которых, наверняка, тоже есть много чего круглого. Ставят ли они рекорды, вычисляя квадрильоны знаков? Не известно. Но девять штук после запятой они точно определили. О чем и сообщили нам в 2008 году.

Посевы, улложенные числом "Пи".

Круг-шифровка возник примерно в 130 километрах от Лондона, в графстве Уилтшир (Wiltshire. На месте события побывала неутомимая исследовательница феномена Люси Прингл, сфотографировала отпечаток с вертолета и разместила снимки на своем сайте. Астрофизик из Северной Каролины (США) Михаэль Рид (Michael Reed), увидев их, понял: узор отнюдь не бессмысленный, как это обычно бывает. Его элементами зашифровано число "Пи" - аж 10 знаков!

- Ух, ты! - восхитилась мировая пресса. Видимо потому, что результат расшифровки был просто очевиден. И понятен даже людям далеким от математики с геометрией.

- Я условно поделил круг на 10 секторов, - рассказывает Михаэль. - Собственно он уже был словно бы поделен - диаметральными ступеньками. Ими начинаются и заканчиваются дуги концентрических окружностей. Смотрю дальше: после дуги наименьшего диаметра стоит "точка" . А сама дуга охватывает три сектора. Пишу "3", ставлю точку. Следующая дуга - большего диаметра - тянется через один сектор. Пишу "1". За ней - дуга в четыре сектора. Итого, 3,14 - округленное число "Пи", которое обычно используют в приближенных расчетах.

Расшифровка криптограммы.

- Даже это показалось мне забавным, - вспоминает астрофизик. - Я продолжил. За дугой из четырех секторов - после очередной ступеньки - оказалась дуга в один сектор. Затем в пять, в девять, в два, и так далее. В результате получилось 3.141592654 - это число "Пи" с точностью до девятого знака! И кому понадобилось об этом сообщить? Может быть, братья по разуму думают, что нам такая "точность" не по силам?

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

355/113 = 3, 141592 - так вычисляли число "Пи" в Китае более полутора тысяч лет назад.