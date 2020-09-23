Число телефонных мошенничеств выросло в России за год на 100%

Проблемой остается рост IT-преступлений Фото: Shutterstock

Сотрудники МВД России опубликовали "Анализ статистических сведений о состоянии преступности в Российской Федерации за 8 месяцев 2020 года". Он говорит о том, что общее число зарегистрированных на территории России увеличилось на 0,9 % (по сравнению с 8 месяцами прошлого года).

- Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7 %, в том числе с использованием сети Интернет – на 90,2 %, с использованием средств мобильной связи – на 100,5 %, - комментирует цифры официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом статистика говорит о сохранении тенденции сокращения числа криминальных деяний по всем другим статьям.

В частности, отмечается снижение количества преступлений против личности на 6,6 %, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 4,9 %. Количество зарегистрированных разбоев уменьшилось на 19 %, грабежей – на 13,8 %, краж – на 2,6 %, в том числе квартирных – на 21,3 %, с использованием оружия на 7,6 %.

Более безопасной стала оперативная обстановка на объектах транспорта, где количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11,4 %, в том числе по тяжким и особо тяжких составам – на 10,6 %.

По сравнению с январем-августом 2019 года на 3,2 % уменьшилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а в отношении них – на 6 %.

Зафиксировано сокращение преступлений даже там, где нет уличных камер: на 2,7 % количества семейно-бытовых преступлений, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 7,3 %, средней тяжести – на 5,2 %, легкого вреда здоровью – на 0,8 %.

И вот чудо: в условиях поэтапного снятия ограничительных мер, ранее введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, криминогенная ситуация в городах, селах и иных населенных пунктах сохраняет стабильность. В общественных местах зарегистрировано на 10,6 % преступлений меньше, чем год назад. На 10,4 % сократилось число противоправных деяний, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах.