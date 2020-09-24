Бавария - Севилья 24 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок Европы 2020

"Бавария" готовится взять очередной евротрофей.
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Европейский футбольный сезон по-настоящему откроется вечером 24 сентября. В Будапеште будет сыгран поединок за Суперкубок Европы. "Бавария", триумфатор Лиги Чемпионов, сыграет против "Севильи", выигравшей Лигу Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Бавария - Севилья 24 сентября 2020.
Статистика личных встреч Бавария - Севилья 24 сентября 2020
Команды два раза играли между собой. Это было весной 2018 года в четвертьфинале Лиги Чемпионов. "Бавария" тогда выиграла в гостях 2:1 и сыграла вничью 0:0 дома, пройдя в полуфинал.
Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020
Согласно предварительным раскладам, больше шансов на победу в этой игре у "Баварии".
Прогноз на матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020
"Бавария" победит, тут шансов никаких.
Составы на матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020
Стартовые составы команд будут озвучены за час до начала поединка.
Время начала матча Бавария - Севилья 24 сентября 2020
Матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Бавария - Севилья можно посмотреть 24 сентября 2020 и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Бавария - Севилья 24 сентября 2020
Трансляция матча Бавария - Севилья 24 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.