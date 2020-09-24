Бавария - Севилья 24 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча на Суперкубок Европы 2020

"Бавария" готовится взять очередной евротрофей. Фото: REUTERS

Европейский футбольный сезон по-настоящему откроется вечером 24 сентября. В Будапеште будет сыгран поединок за Суперкубок Европы. "Бавария", триумфатор Лиги Чемпионов, сыграет против "Севильи", выигравшей Лигу Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Бавария - Севилья 24 сентября 2020.

Статистика личных встреч Бавария - Севилья 24 сентября 2020

Команды два раза играли между собой. Это было весной 2018 года в четвертьфинале Лиги Чемпионов. "Бавария" тогда выиграла в гостях 2:1 и сыграла вничью 0:0 дома, пройдя в полуфинал.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020

Согласно предварительным раскладам, больше шансов на победу в этой игре у "Баварии".

Прогноз на матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020

"Бавария" победит, тут шансов никаких.

Составы на матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020

Стартовые составы команд будут озвучены за час до начала поединка.

Время начала матча Бавария - Севилья 24 сентября 2020

Матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Бавария - Севилья 24 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Бавария - Севилья можно посмотреть 24 сентября 2020 и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Бавария - Севилья 24 сентября 2020

Трансляция матча Бавария - Севилья 24 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.