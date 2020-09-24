Александр МООР, губернатор Тюменской области: «ТНФ-2020 станет серьезным импульсом для развития экономики региона»

В выставке инноваций участвуют более 60 нефтегазовых компаний и предприятий, производящих продукцию и разрабатывающих технологии для ТЭК. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Тюмень вновь подтвердила свой статус интеллектуальной и технологической столицы нефтегазовой отрасли: традиционный нефтегазовый форум собрал в Западно-Сибирском инновационном центре и на онлайн-площадке более восьми тысяч гостей.

«В КЛАСТЕР ВОШЛИ 28 КОМПАНИЙ»

«На Тюменском нефтегазовом форуме собрались ведущие эксперты, с которыми мы обсудим основные тенденции в добывающем и перерабатывающем сегментах, чтобы осознать, где мы находимся, куда нам двигаться и чтобы не потерять темпы экономического развития важной, а может быть, ключевой для страны отрасли», — сообщил, выступая на пленарном заседании, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором он посетил открывшуюся в рамках ТНФ-2020 выставку инноваций, где участвуют более 60 нефтегазовых компаний и предприятий, производящих продукцию и разрабатывающих технологии для ТЭК. На стендах компаний — резидентов Западно-Сибирского инновационного центра и российского фонда «Сколково» - зампреду правительства России и губернатору рассказали о разработке и внедрении передовых технологий для нефтегазовой отрасли.

Серьезный интерес у участников пленарного заседания ТНФ-2020 вызвала информация Александра Моора о Тюменском нефтепромышленном кластере, который конструируют областное правительство и компания «Газпром нефть».

«Нефтепромышленный кластер – эффективная форма вовлечения всех заинтересованных сторон в решение технологических вызовов и задач, которые стоят сегодня перед нефтегазодобывающими компаниями. Сейчас важно перейти от ожиданий к грамотному управлению этого процесса, для того чтобы каждый участник кластера получил эффект и чтобы этот эффект был бы существенней, чем тот, который он смог бы получить в одиночку», – пояснил Александр Моор. В тюменский кластер уже вошли 28 компаний из 10 регионов России.

«ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

«Еще одно пятилетнее соглашение с компанией «СИБУР Холдинг» позволит региону и компании продолжить реализацию начатых совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей. Этот договор еще и гарантия увеличения доли участия бизнес-сообщества в наших экономических, социальных, экологических, волонтерских программах, - отметил Александр Моор. - Такой формат работы показал, что компания, совершенствуя собственное производство, вносит значительный вклад в развитие импортозамещения, создание нефтехимического промышленного кластера в Тюменской области, а социально значимые инфраструктурные проекты СИБУРа помогают менять качество жизни населения региона к лучшему».

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов признался, что компания ценит всестороннюю поддержку правительства Тюменской области и возможность внести свой вклад не только в темпы экономического развития региона, но и в повышение качества жизни его жителей.

В рамках форума правительство Тюменской области заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с компанией «СОКАР Энергоресурс». Подписи под документом поставили губернатор Александр Моор и генеральный директор предприятия Фарид Джафаров. Соглашение способствует развитию экономики Тюменской области и сотрудничеству в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Еще один важный договор о сотрудничестве заключен между региональным правительством и компанией «Цифра». Его подписали губернатор и генеральный директор компании Игорь Богачев. Соглашение посвящено развитию и внедрению в Тюменской области новых производственных технологий и цифровизации нефтегазовой отрасли.

Александр Моор отметил, что Тюменский нефтегазовый форум приносит серьезные практические результаты для развития экономики.

«Я уверен, что ТНФ-2020, который проводится при поддержке федерального и регионального правительств в партнерстве с ведущими нефтегазовыми компаниями, станет серьезным импульсом для дальнейшего развития региональной экономики и российского нефтегазового комплекса», – резюмировал губернатор.