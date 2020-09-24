Исследование: только 8% пользователей не готовы использовать онлайн-звонки в будущем

Чаще всего онлайн-звонки используются для общения с друзьями

Социальная сеть Одноклассники и исследовательское агентство ResearchMe опросили 2430 пользователей рунета и узнали, как онлайн-звонки помогают для коммуникации с семьей, друзьями или коллегами. Чаще всего пользователи используют звонки для общения с друзьями (66%), готовы воспользоваться онлайн-консультациями с врачами (40%), а каждый второй (56%) пользователь рунета утверждает, что готов созвониться с использованием видео для знакомства в социальной сети.

По данным исследования, респонденты активно используют интернет-звонки, когда созваниваются с друзьями (66%), детьми (31%) и коллегами (30%). 49% пользователей онлайн-звонков используют голосовую связь, 43% — видеосвязь. Из них почти две трети опрошенных (64%) использует видеозвонки для личных целей, треть — для личных и рабочих целей и 3% только для рабочих целей. Интересно, что видеозвонками пользуется почти каждый второй пользователь старше 45 лет — это выше, чем в среднем по выборке. Среди женщин они популярнее в 1,2 раза, чем среди мужчин. А среди респондентов, которые готовы совершить видеозвонок, чтобы познакомиться — 70% мужчин и 55% женщин.

Видеозвонки — один из главных трендов последнего года, который особенно ярко проявился в период самоизоляции из-за COVID-19. При этом среди тех, кто пользуется видеозвонками, 7% начали это делать впервые в период пандемии, остальные 93% респондентов и ранее использовали видеозвонки. Среди молодых пользователей в возрасте 16-24 лет в 2 раза выше доля тех, кто впервые стал использовать видеозвонки в период пандемии.

По своему городу и по другим городам России звонят примерно одинаковое количество пользователей (68% и 66% соответственно). В бывшие страны СНГ звонит каждый пятый опрошенный (22%), в Европу — 9%. При этом 70% работающих или находящихся в поиске работы пользователей согласны с тем, что собеседования по видеосвязи расширяют географию поиска работы и экономят время.

При этом пользователи рунета, которые совершают интернет-звонки, часто используют возможности групповой конференции. Об этом рассказали более трети (37%) опрошенных, однако в Москве этот процент выше — 50% используют групповые звонки. Кроме того, они более популярны среди пользователей в возрасте 16-24 лет (каждый второй совершает их), и среди пользователей в возрасте 25-34 лет (45% респондентов).

Каждый второй пользователь рунета готов использовать видеозвонки для личных целей из-за удобства. Также каждый второй работающий респондент готов решать часть рабочих вопросов, используя видеозвонки. Более половины (53%) опрошенных утверждают, что будут в дальнейшем использовать видеозвонки для личных целей, почти треть респондентов (29%) готовы звонить по видео время от времени. 8% пользователей рунета не готовы пользоваться видеозвонками и считают, что это неудобно.

В первую очередь видеозвонки пользователи планируют использовать для консультаций с врачом (40%) или юристом (36%), занятий с репетитором (23%), участия в тренингах или марафонах (22%), занятий с детьми (16%). Каждый второй пользователь старше 45 лет готов общаться в врачом по видеосвязи, и этот показатель выше, чем в среднем по выборке в 1,3 раза.

Социальная сеть Одноклассники активно развивает платформу голосовых и видеозвонков с возможностью подключения до 100 участников. Во время пандемии количество звонков в ОК выросло на 39%, а число групповых звонков в пике – на 70%. ОК позволили совершать звонки без авторизации в соцсети, а также записывать их и транслировать в прямом эфире.