Марио Манджукич: обожает свою собаку, покупал пиво целому городу и у него есть тату «вора в законе»

Марио Манджукич Фото: EAST NEWS

«Локомотив намерен заключить контракт с именитым ветераном Марио Манджукичем. Экс-нападающему «Баварии», «Атлетико» и «Ювенутса» уже 34 года. Но именно хорват, уехавший завершать карьеру в Катар, должен стать самым реальным усилением «Локо» к Лиге чемпионов. «КП» подобрала самые необычные факты о серебряном призере ЧМ-2018.

На бутсах Манджукича написано имя его любимой собаки

Хорватский нападающий не особо любит людей и журналистов. Он предпочитает уединение, непубличный образ жизни и очень нервничает, когда его начинает донимать пресса. Поэтому иногда срывается на грубость и за это его не особо любили в Италии и Испании. А одно из самых близких существ в жизни Марио – его собака Лени. Со своим мопсом Манджукич готов проводить целые вечера. А на одной из его бутс выгравирована кличка пса.

…а также имя его сестры

На второй бутсе написано «Ивана». Так зовут девушку форварда, с которой он собирается жить в Москве. Но немецкие журналисты считают, что это надпись в честь сестры Марио. Ее также зовут Ивана и футболист очень близок как с ней, так и с ее семьей. Своих детей у 34-летнего Манджукича нет.

На бутсах Манджукича написано имя его любимой собаки Фото: EAST NEWS

Мог стать немецким игроком, но его семью выслали из Германии

Футболом Марио начал заниматься в Германии. Туда его семья сбежала в 1992 году, спасаясь от войны. «За нашей дверью убивали людей. Мы не могли больше там оставаться», - рассказывал отец футболиста в одном из редких интервью. Недалеко от Штутгарта будущий вице-чемпион мира пошел в детскую секцию, но через четыре года вынужден был продолжить футбольное образование в Хорватии. Семье Манджукичей не дали немецкое гражданство и в 1996 году выслали домой.

У Манджукича татуировки тузов. Но вряд ли он знает, что это означает в России

Как и многие современные футболисты, Марио увлечен тату. У него их 11 штук. Есть крест, звезды, цветы, иероглифы, надпись на иврите (говорят, что с ошибкой), знак «близнецы» и четыре туза. Считается, что они означают удачу, силу и победы. Но в России татуировка туза – это знак вора в законе. Впрочем, вряд ли Манджукич об этом знает.

Нападающий ссорился с Гвардиолой и Симеоне и за это его выгоняли из топ-клубов

У Манджукича непростой характер. Он не стесняется спорить с тренерами. Марио сцепился с Пепом Гвардиолой, когда тот работал в «Баварии», и очень скоро оказался выставлен за дверь. «Гвардиола просто не уважал меня. Из-за него я не стал лучшим бомбардиром», - как-то прокомментировал форвард тот конфликт. Потом Марио поссорился с Диего Симеоне и ушел из «Атлетико». Были слухи, что у него не все в порядке было ив «Ювентусе», но сам Марио над ними только смеялся.

У Манджукича татуировки тузов Фото: EAST NEWS

У футболиста необычное хобби – керамика

Футбольные боги иногда обжигают горшки. Марио Манджукич в родном городе Славонски-Брод научился работать с глиной. И теперь это его любимое хобби. Кроме того, Марио любит теннис и компьютерные игры.

Покупал всему городу пиво в честь победы над Россией

Помните проигранный сборной России хорватам четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году. Марио Манджукич провел на поле всю игру. А своему родному городу Славонски-Брод, который смотрел эту игру, выставил пиво. Акция футболисту обошлась более чем в 3000 евро.

В России заработает порядка 8 млн евро

Итальянские СМИ сообщают, что в Москве Супер Марио будет получать чуть более 200 тысяч евро в месяц (2,4-2,7 млн евро в год). Еще 3 млн евро Манджукич получит в качестве премии за подписание контракта. Но если хорват добудет для «Локомотива» пару побед в Лиге чемпионов, трансфер может и окупиться. Все-таки за каждый выигранный матч УЕФА платит 2,7 млн евро.