Время модернизации

Виктор Евтухов и Дмитрий Шишкин на инновационном производстве SHISHKIN uniform atelier. Фото: SHISHKIN uniform atelier

Во время режима самоизоляции каждый занимался тем, что давно откладывал. Кто-то разобрал балкон и выкинул старый хлам, а кто-то всерьез занялся здоровьем, привык к онлайн-тренировкам и сбросил лишние килограммы. Продажи спортивного инвентаря и одежды для активного образа жизни пошли в рост. Отечественные производители стали активно занимать эту нишу и замещать импорт, ведь и государство активно поддерживает инновационные предприятия.

ГОНКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЙ

В разгар пандемии многие текстильные производства вынужденно переориентировались на пошив медицинских масок. Это позволило и удовлетворить спрос, и сохранить рабочие места. Сейчас отрасль возвращается на привычные рельсы. Во многом благодаря принятым государством мерам поддержки. В частности, легпрому повысили скидки на приобретаемое в лизинг оборудование с 30% до 50% и возмещают затраты по кредитам на пополнение оборотных средств (подробнее - см. «Кстати»).

- Развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства и модернизации уже работающих предприятий, поэтому мы поддерживаем техническое перевооружение легкой промышленности, - рассказал Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Как растет объем производства. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В эту среду, 23 сентября, он посетил Екатеринбург, где расположено инновационное производство SHISHKIN uniform atelier. Эта цифровая швейная фабрика занимается пошивом одежды под брендом Putin Team. Компания стала широко известна в начале лета, когда на онлайн-совещании по развитию легкой промышленности основатель компании Дмитрий Шишкин предложил отшить для главы государства индивидуальный комплект горнолыжной коллекции.

- Я бы очень хотел Вам предложить отшить для Вас индивидуальный комплект коллекции Putin Team. Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и тем самым поддержите нас, отечественного производителя. Спасибо. У меня всё.

- Спасибо большое за предложение. Будет очень здорово. О цене договоримся, я надеюсь, - с улыбкой ответил Президент России Владимир Путин.

Сейчас одежду и аксессуары из коллекции можно приобрести на платформе Wildberries и официальном сайте putin-team.com. Фото: SHISHKIN uniform atelier

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

Интерес к фабрике с Урала не случайный. И дело не в названии бренда. Компания использует собственные инновационные конструкторские разработки в обработке материалов, соединение материалов с разными свойствами, а также роботокомлексы и технологии 3D-моделирования, что позволяет выпускать технологичную спортивную одежду высокого качества.

Представители фабрики продемонстрировали заместителю министра автоматизированный процесс производства, требующий лишь точечного контроля специалистов.

- Цифровизация - новый тренд российского легпрома. Автоматизация производства и компьютерные технологии позволяют предприятиям отрасли быть более востребованными среди потребителей, - подчеркнул Виктор Евтухов.

Как используют цифровые технологии. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЭКСПОРТ И ВНУТРИ СТРАНЫ

Идея бренда Putin Team, как отмечают его создатели, - это отражение лучших конкурентных качеств России. На протяжении двух лет шла разработка концепции бренда, его технологического оснащения и дизайна. Коллекция одежды и аксессуаров была представлена на масштабных выставках Иннопром-2019, ISPO-2020 в Мюнхене. В прошлом году SHISHKIN uniform atelier приняла участие в международной сертификации и подтвердила «уровень мирового класса».

- Внедряя новейшие технологии в производство одежды и аксессуаров, российская легкая промышленность повышает свой экспортный потенциал и конкурентоспособность на мировом рынке. История данного бренда - один из примеров успеха на этом направлении, - считает Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли России.

- Вся продукция имеет маркировку «Сделано в России» (Made in Russia) - знак подтверждения высоких стандартов качества экспортной продукции. Проект курирует лично замминистра Виктор Евтухов. Мы определенно видим огромный экспортный потенциал Putin Team как на западном, так и на азиатском рынках, поэтому активно развиваемся в данном направлении, - говорит Дмитрий Шишкин.

На фабрике SHISHKIN uniform atelier. Фото: SHISHKIN uniform atelier

КСТАТИ

Как легпрому облегчают жизнь

В этом году в отрасли появились дополнительные меры поддержки:

• Субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств.

• Финансирование комплексной программы развития производств, использующих лён в качестве сырья.

• Скидка в 50% на лизинг оборудования, что помогает модернизировать фабрики.

• Установление приоритета российской продукции легкой промышленности в закупках государственных органов и госкорпораций.

• Комплекс мер поддержки добросовестных предприятий, заточенных на борьбу с фальсификатом.

• Создание специальных площадок для работы предприятий - технопарков (первый большой технопарк появится в Иванове - традиционной столице российского легпрома).

• Тонкая настройка системы налогообложения.

• Развитие онлайн-форматов торговли.