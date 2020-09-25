Анекдоты: Если ты действительно умнее своего начальника, то он об этом никогда не узнает

- Еще вопросы есть?

- А вот когда умирает черепашка, проносится ли у нее жизнь перед глазами или типа так супермедленно проплывает?

- ...я имею в виду, к свидетелю.

- К свидетелю вопросов нет, ваша честь.

* * *

Пасечник догадался, что жена нашла его заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

* * *

Вчера отпраздновал свой юбилей. А сегодня мучает только один вопрос: пожалуйста, подскажите, как обналичить деньги, которые мне нажелали?!

* * *

Меня беспокоит банк, в котором я держу свои деньги. Сегодня я со своей картой обошел 5 банкоматов и везде получил сообщение: «Недостаточно средств».

* * *

Инспектор ГИБДД тормозит водителя:

- Почему вы не пристегнули ремень безопасности?

Водитель:

- А вы что, разве не рады?

* * *

Зек спрашивает своего сокамерника:

- Слушай, а чего к тебе никто не приходит, передачек не шлют, у тебя что, родственников нет?

- Есть, но они все здесь…