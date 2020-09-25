Анекдоты: Если ты действительно умнее своего начальника, то он об этом никогда не узнает

- Еще вопросы есть?
- А вот когда умирает черепашка, проносится ли у нее жизнь перед глазами или типа так супермедленно проплывает?
- ...я имею в виду, к свидетелю.
- К свидетелю вопросов нет, ваша честь.
* * *
Пасечник догадался, что жена нашла его заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.
* * *
Вчера отпраздновал свой юбилей. А сегодня мучает только один вопрос: пожалуйста, подскажите, как обналичить деньги, которые мне нажелали?!
* * *
Меня беспокоит банк, в котором я держу свои деньги. Сегодня я со своей картой обошел 5 банкоматов и везде получил сообщение: «Недостаточно средств».
* * *
Инспектор ГИБДД тормозит водителя:
- Почему вы не пристегнули ремень безопасности?
Водитель:
- А вы что, разве не рады?
* * *
Зек спрашивает своего сокамерника:
- Слушай, а чего к тебе никто не приходит, передачек не шлют, у тебя что, родственников нет?
- Есть, но они все здесь…