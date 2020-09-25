Нашли в капусте

Йотам Оттоленги, израильтянин, осевший в Лондоне, дает советы, которые осилит даже начинающий кулинар. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Но есть исключения. Йотам Оттоленги, израильтянин, осевший в Лондоне, дает советы, которые осилит даже начинающий кулинар. Например, по поводу цветной капусты у него все предельно просто. Сначала мы 6 минут отвариваем ее в подсоленной воде. Потом минут 10 держим в дуршлаге, чтобы вода стекла. Сливочное масло согреваем при комнатной температуре, смешиваем с оливковым и покрываем этой смесью кочан. Солим его, кладем кочерыжкой вниз на противень - и в духовку, разогретую до 170 градусов, на полтора-два часа, периодически вынимая и поливая маслом.

Вот, собственно, и все. Но знаете, чем еще хороши такие рецепты, помимо своей простоты? Они буквально провоцируют: дополни меня, сделай еще лучше, ты же можешь. И обычно эти провокации удаются. Потому что, во-первых, можно добавить каких-то своих любимых ингредиентов, а во-вторых, кому же не хочется почувствовать себя соавтором великого шефа?

Приступаем. Минут за 20 до готовности вынимаем капусту из духовки и нашпиговываем слегка подсушенными тыквенными семечками (они еще больше подсохнут и будут приятно хрустеть). Посыпаем тертым пармезаном (он сделает золотистую корочку на капусте еще красивее), а поверх него добавляем несколько капель соуса шрирача (но это если любите острое, вполне можно и без него).

…А в это время где-то в Лондоне ассистенты показывают Йотаму Оттоленги эту заметку со словами: «Смотрите, маэстро, как этот русский довел до ума ваш рецепт». А он читает и говорит: «Да этот Захаров вообще молодец, давно за ним наблюдаю».