Зеленое поле с голубым отливом

В фильме мужчины обнимаются часто и с удовольствием. Фото: Кадр из фильма

На больших-пребольших экранах фильм «Стрельцов», снятый Учителем-джуниором, молодым и, видимо, наивным человеком, считающим, что футболисты - это хипстеры, а футбол - это такие игрища для людей нетрадиционной ориентации. По типу игрищ в известном батюшковском стихотворении, где на праздник Эригоны Жрицы Вакховы текли. А потом все так уютно устраиваются в лесу, положив бубен под голову.

Отец постановщика Учитель-старший, давая пример отпрыску, еще в «Матильде» показал зрителям, что можно снимать кино о балете без балета. Яблоко от яблоньки упало недалеко. В фильме о футболисте с футболом тоже не особенно хорошо. Понятно, что эту игру снимать тяжело: поле большое, денег мало, то да сё. В «Стрельцове» пошли по бюджетному пути, показав не командную игру, а попарные стычки. Самое главное - вовремя ударить коленом, поставить подсечку, «подковать». Нам рисуется картинка дикого футбола, где мужики в белых труселях охотятся друг за другом не просто так, а с видимой целью отдавить партнеру все, что только можно, а потом завалить на поле. Возможно, улечься рядом.

Кто почувствовал в этом эротический подтекст - правы. Я тоже почувствовал.

У Ильи Учителя этот эффект получился случайно. Но от кадра к кадру он только усиливался из-за особенностей действа, разваливавшегося на фрагменты. Зритель начинает домысливать, ищет подтексты и приходит к неожиданным выводам.

Нам не говорится, почему Стрельцов такой талантливый и как развивался его талант. Все происходит само собой, по щучьему велению. Зато сразу у Стрельцова появляется хейтер. Это спортивный чиновник в исполнении Александра Яценко. Футболиста он терпеть не может, и именно он проворачивает операцию с изнасилованной женщиной, за которую посадили Стрельцова. Смотришь и думаешь: а чем тебе парень не угодил? Видимо, популярностью в мужской среде. Яценко тоже хочется нюхнуть мужского пота, но, увы, дальше порога раздевалки его не впускают. А вот обаятельный Эдик-Эдик мгновенно становится любимцем команды и даже оттесняет предыдущего секс-символа команды, яркого нападающего «Торпедо».

Из-за проблемной драматургии режиссер вынужден постоянно подставлять Стрельцову антагониста: «плохого» парня, который чинит каверзы. В самом начале фильма таким антагонистом и выступает нападающий «Торпедо» в исполнении Виктора Добронравова (вообще-то человека с положительной харизмой). Он не отдает вовремя пас, сам пытается провести мяч и лажает. На поле выпускают Стрельцова, который тут же забивает гол. В итоге Добронравов назначается врагом. Приходит ночью к Стрельцову, напаивает его в жабью сиську и стучит тренеру: мол, новенький того.

1965 год. Вернувшийся из тюрьмы Стрельцов стал лучшим футболистом СССР. И брутальным символом поколения. Фото: Александр МАКАРОВ/РИА Новости

Впрочем, команде Стрельцов в исполнении Саши Петрова нравится куда больше старого лидера. Поэтому члены коллектива выкрадывают спортсмена из его комнаты, быстро наводят там порядок и прячут красавчика в укромном месте, бережно придерживая за плечи, пока тот, извините, блюет.

- Нет-нет, он на пробежке, - отвечают игроки тренеру, когда тот заявляется в комнату к футболисту. Тренер водит хоботом и изгоняет из команды нападающего «Торпедо» за вранье. Да здравствует новый секс-символ.

Маленький эпизод как иллюстрация большого бреда. Не верю ничему. Ни в неожиданную ненависть опытного игрока, ни во всепоглощающую любовь коллектива.

В Сашу Петрова в роли Стрельцова тоже не верю, не похож абсолютно. Но особенно не верю в переслащенное изображение советской действительности. В представлении Джуниора Стрельцов попал в большевистский рай, где милиционеры ходят в белом, их можно обливать шампанским, а заседания коммунистов напоминают шабаши в ампирных интерьерах.

Смысл фильма - ах какие чудесные были времена. Народ и партия были едины, но имелись товарищи, которых общество отвергало, поэтому они лезли наверх и портили другим жизнь...

А я думаю, дела обстояли так. Алексею Учителю погрозили пальчиком и сказали: ай-ай-ай, Алексей Учитель. Картины у тебя в последнее время неудачные. Из сонма избранных мы тебя исключили. Сними-ка ты нам, Учитель, доброе кино. Про спорт, например. Чтобы и патриотично было, и про эпоху в то же время неплохо.

Учитель почесал репу, сказал: сделаю. А про себя подумал: ах вы такие-сякие, не будет вам ни спорта, ни эпохи. И доверил ленту младшенькому.