Семь открытий в мировой медицине, которые сделали российские ученые

В последние десятилетия активно обсуждаются успехи мировой медицины в лечении и реабилитации после травм и ожогов. Это касается таких фантастических операций, как пересадка лица и других частей тела Фото: Евгения ГУСЕВА

Все мы слышали про «собаку Павлова», аппарат Илизарова, за время борьбы с ковидом уж точно выучили, что есть Пироговский центр. Но что стоит за этими знакомыми словосочетаниями? О великих открытиях в медицине, которые сделали российские ученые-врачи и которые до сих пор используются по всему миру, «КП» рассказал кандидат медицинских наук, врач-хирург, клинический анатом, заместитель директора Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра «Учебный центр инновационных медицинских технологий» РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ и руководитель «Школы юного хирурга» Александр Гущин.

1. «Ледяная анатомия» и медицинская сортировка больных

Великий ученый и хирург Николай Пирогов известен бесчисленным количеством усовершенствований, внедренных в медицину. Это и метод анатомических исследований, широко известный как «ледяная анатомия». Именно этот метод стал основой для создания и анализа результатов современной томографии. Пирогову можно сказать спасибо и за принцип медицинской сортировки больных и раненых, применяемый в работе экстренных служб всего мира, например, международного Общества Красного Креста.

Им были изобретены и до сих пор актуальны в мировой хирургической практике «пироговские» оперативные доступы к различным частям тела, методы швов, ампутаций конечностей. Гипсовые повязки и эфирные наркозные маски, впервые предложенные Пироговым для экстренной хирургической помощи, хранятся в музеях Европы, Азии и Америки, а портреты великого русского ученого висят практически во всех медицинских вузах и многих клиниках мира.

Александр Гущин

2. Разделение условных и безусловных рефлексов

Спустя почти век после рождения Пирогова – 20 октября 1904 года ассамблея Каролинского института в Стокгольме провозгласила Ивана Павлова четвертым лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине с формулировкой «за работы по физиологии пищеварения, которые изменили и расширили наши представления в этой области».

На самом деле русский физиолог сделал намного больше. Он разделил всю совокупность физиологических рефлексов на условные и безусловные, а также исследовал психофизиологию типов темперамента и свойства нервных систем, лежащие в основе поведенческих индивидуальных различий. А это уже научная база, которая до сих пор служит платформой для анализа экспериментальных разработок в неврологии, психологии, гастроэнтерологии и многих других дисциплинах.

3. Регенерация тканей за счет стволовых клеток

Всем теперь известно о регенерации тканей за счет стволовых клеток, но мало кто знает, что мировая слава первооткрывателя в этом направлении принадлежит великому отечественному гистологу и патоморфологу, доктору медицины, профессору, члену-корреспонденту РАН, руководителю кафедры гистологии и эмбриологии Императорской военно-медицинской академии Александру Максимову.

Концепция об устройстве тканей, которая описывала наличие одной клетки-предшественницы для некоторого разнообразия клеток в пределах одной ткани или органа, получила наибольшее научное обоснование в работах именно этого ученого еще в начале прошлого века.

4. Аппарат Илизарова

В 1951 году на предновогоднем собрании Курганского научного медицинского общества Гавриил Илизаров представил свое изобретение — «аппарат для остеосинтеза». С этого сообщения началась революция мирового масштаба в травматологии и ортопедии. Сейчас модифицированные устройства подобного типа используются повсеместно.

- Однако современники изобретателя, представители «авторитетного медицинского сообщества», приняли «железяки Илизарова» когда-то в штыки. Ну, это, как говорится, судьба далеко не первого гения и его изобретения, которое осуждалось окружением, но без которого не могли обходиться последующие поколения. Так устроен мир, - говорит Александр Гущин.

5. Аппарат искусственного кровообращения

Попробуйте набрать в любом интернет-поисковике три буквы «АИК». Вы тут же получите пояснение, что это Аппарат искусственного кровообращения, или аппарат «искусственное сердце — легкие». Это то, что помогает человеку жить, когда сердце и легкие не могут работать полностью или частично. В 1926-м году советские ученые-медики Сергей Брюхоненко и Сергей Чечулин подарили миру свой «автожектор» - прототип АИК, обеспечив прогресс в кардиохирургии на долгие годы вперед. Первое успешное применения аппарата в клинической практике началось с операции кардиохирурга Фореста Дьюи Додрилла в США в 1952-м году. В СССР в 1957-м году советский хирург Александр Вишневский выполнил сложнейшую кардиохирургическую операцию без остановки кровообращения во всем организме.

6. Рождение реаниматологии и травматологии как отдельных отраслей

В 1961 году на Международном конгрессе травматологов в Будапеште произошло выделение реаниматологии в отдельную отрасль. И основной вклад в это событие внес Владимир Неговский — крупнейший патофизиолог, создатель реаниматологии. Даже в системе обучения специалистов знаменитой американской службы спасения «911» постоянно звучит имя нашего соотечественника, когда речь заходит о принципах, заложенных в основу спасения человека при критических состояниях.

7. Искусственное сердце и трансплантология

В последние десятилетия активно обсуждаются успехи мировой медицины в лечении и реабилитации после травм и ожогов. Это касается таких фантастических операций, как пересадка лица и других частей тела. А начало было заложено Владимиром Демиховым. Это он придумал первое в мире искусственное сердце (1937 год) и сделал первую в мире гетеротопическую пересадку сердца в грудную полость (1946 год). Его же стоит благодарить за рождение мировой трансплантологии. Владимир Демихов, не прооперировав ни одного человека, ведь работал он на животных, своими трудами спас и продолжает спасать миллионы жизней.