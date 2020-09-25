Шлейф Анны Седоковой и голая спина Летучей за полмиллиона: ценники на самые дорогие свадебные платья звезд

Анна Седокова с мужем Янисом, сыном Гектором и дочерью Алиной. Фото: Соцсети

В разгаре сезон свадеб, а это повод присмотреться к самым красивым и дорогим платьям звезд. Свадебные платья наши знаменитости выбирают долго и тщательно. Мы присмотрелись к ценникам звездных свадебных платьев и составили рейтинг самых удачных нарядов.

Фата в пол

В сентябре Анна Седокова третий раз вышла замуж – пышного торжества не было, но звезда оторвалась на выборе шикарного наряда. Удивительно, но на роспись в загс певица пришла в длинной фате в пол, отделенной кружевом – и она была очень похожа на ту, в которой Аня выходила замуж прошлый раз. Но теперь наряд дороже и элегантнее. Длинный шлейф Анны лежал на полу, а потом развевался на ветру во время прогулки после загса с мужем баскетболистом Янисом Тимма. 37-летняя певица и 28-лений спортсмен вместе всего полтора года, но уже клянутся в вечной любви. Возможно поэтому на Седоковой ну очень дорогой наряд от любимейшего бренда Дженифер Лопес Zuhair Murad с важнейшими элементами дизайна для фигуристых звезд – глубокое декольте, силуэт подчеркивает пышные ягодицы. Перед росписью молодые переночевали в отеле близ загса, а после росписи прогулялись с сыном и старшей дочерью Анны. У жениха есть сын от предыдущего брака, у невесты – трое детей. Но Седокова уже говорит о будущих детях с Янисом. Правда пока певица не беременна. Янис Тимма жених богатый, так как успешный спортсмен на пике карьеры, так что сможет обеспечить семью.

Ценник: свадебное платье от Zuhair Murad – 400 – 500 тыс. руб.

Наталья Водянова в очень модном платье с мужем Антуаном. Фото: Соцсети

Кружево из 50-х

Наталья Водянова в мэрии Парижа расписалась с Антуаном Арно. 38-летняя топ-модель и 43-летний бизнесмен-миллиардер зарегистрировали отношения, а пышное торжество запланировано после пандемии.

Платье, которое Водянова выбрала для торжественного дня создала ее подруга «королева русского кутюра» Ульяна Сергиенко. В элегантном свадебном платье от бренда Ulyana Sergeenko можно увидеть все главные модные тренды. Массивные плечи (привет нарядам из 80-х), подчеркнутая кожаным ремнем талия, воланы, кружевной воротничок – вот четыре тренда, которые теперь любой наряд делают актуальным. Стоит отметить, что заграницей звезды все чаще предпочитают для регистрации брака нарядные платья без перьев, страз, юбок в пол и прочей «мишуры».

Ценник: платье на заказ от Ulyana Sergeenko – от 200 тыс. руб.

Мария Кончаловская в загсе с папой Егором Кончаловским. Фото: Соцсети

Особый случай

В сентябре вышла замуж 19-летняя Мария Кончаловская. Ее мужем стал 27-летний бизнесмен Никита Кузьмин. Дочь режиссера Егора Кончалоского и актрисы Любови Толкалиной сама придумала не только сценарий свадьбы, но и платье сшила. Потратилась Мария на ткань, бисер и жемчуг. К свадьбе Мария придумала дизайн наряда: «Сшито вручную, потому что нет машинки!» Рукодельница Маша смастерила платье и фату собственноручно украсила бисером и жемчугом. Получилось красиво, оригинально, как мечталось, а главное – не надо тратить бешеные деньги. Сценарий свадьбы Маша назвала «эльфийским», вот и наряд соответствующий.

Ценник: свадебный наряд «hand made» – 20 тыс. руб.

Мария Кончаловская в загсе с женихом, родителями и бабушкой Натальей Аринбасаровой. Фото: Соцсети

Не платье, а мечта

Каждая девушка хоть раз, но мечтала о платье от главного свадебного дизайнера в мире Веры Вонг. Платья этого дизайнера в фильме «Война невест» носят героини Энн Хэтэуей и Кейт Хадсон, да в них переженился чуть ли не весь Голливуд. А из российских звезды мечту всех невест воплотила в жизнь телеведущая Елена Летучая.

Платье Елены Летучей с очень открытой спиной. Фото: Соцсети

Модели свадебных платьев у Веры Вонг разные, наша Лена купила не самую дорогую, но зато очень элегантную. Телеведущая поделилась с нами эмоциями невесты, которая выбрала самый знаменитый свадебный бренд в мире: «Я никогда в жизни не мечтала о свадьбе, поэтому вместо шикарного свадебного платья я купила маленькое белое платьице от Valentino, решив в нем выйти замуж. Но тут взбунтовались подруги, настаивали на красивом свадебном платье. Я была категорична, так как не видела ни разу в жизни красивого свадебного платья. Но произошла невероятная история. Моя настойчивая подруга продолжала поиски вариантов платья... Однажды мы сидели на съемке… подруга в интернете перебирала платья различных брендов - тут я увидела идеальное платье от Vera Wang. Я поняла - вот это оно!»

Но не все так просто - за три месяца до свадьбы получить наряд этого дизайнера удается только голливудским звездам первой величины. Эти платья шьют под заказ заранее. Но Летучей повезло – произошло невероятное, видимо Лене просто суждено было выйти замуж в этом платье. В салон Vera Wang именно в тот момент, когда Летучая готовилась к свадьбе, привезли именно то платье, которое ей пришлось по душе, именно «летучего» размера. Мечты невест сбываются.

Ценник: свадебное платье Vera Wang – от 300 тыс. руб.

Ксения Собчак вся в цветах. Фото: Соцсети

Прозрачная Собчак

Ксения Собчак, чтобы сразить наповал Константина Богомолова сменила пару свадебных платьев. Но самое шикарное было от израильского дизайнера Гали Лахав. В платье этого дизайнера наряжалась Пелагея на свадьбу, а вот теперь разводится со скандалом и дележкой имущества: но тут вряд ли есть вина дизайнера. Бренд Galia Lahav в топе любимых у свадебных модниц, он входит в парижский синдикат высокой моды. Сейчас чаще всего заказывают платья, как у нашей Ксюши - из полупрозрачной ткани, с ручной вышивкой и цветами.

Ценник: свадебный наряд Galia Lahav – от 500 тыс. руб.

Анастасия Овечкина нарядилась патриотично — в платье российского дизайнера. Фото: Соцсети

Вся в кружеве

На свадьбу Анастасии Шубской и Александра Овечкиных гости съезжались со всего мира. Торжество было роскошное, невеста сменила несколько платьев знаменитых брендов. Но один из главных нарядов был от российского бренда Svetlana Lyalina. Акцент основной в этом наряде на кружево с объемными цветами – после свадьбы прошло уже три года, а этот тренд до сих пор актуален.

Ценник: платье Svetlana Lyalina – от 100 тыс. руб.