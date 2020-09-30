ММКФ в этом году пройдёт в первую неделю октября. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Из-за коронавируса ММКФ в этом году был перенесен с весны на осень и пройдет с 1 по 8 октября. Из-за него же и гости, и журналисты, и обычные зрители смогут проникнуть в кинозалы лишь в масках и перчатках: с мерами безопасности в этом году все очень строго. (Правда, это вроде бы не помешает провести пышную, как в «довоенные» времена, церемонию открытия в бывшем кинотеатре «Пушкинский», ныне - Московском театре мюзикла). Билетов на фильмы тоже будет меньше (шахматная рассадка!), так что лучше побеспокоиться о них заранее - лучше всего покупать в электронном виде на сайтах кинотеатров. Основные показы состоятся в «Октябре» на Новом Арбате, некоторые фильмы можно будет посмотреть в «Пионере», «Иллюзионе», кинотеатрах сети «Москино» «Юность» и «Звезда», кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи, летнем кинотеатре Garage Screen в Парке Горького, Центре документального кино. Полное расписание смотрите на www.moscowfilmfestival.ru.

В конкурсной программе фестиваля есть фильмы из Румынии, Великобритании, Бразилии, Индии, Турции и Израиля. Но невооруженным глазом видно, что доминируют в ней картины российские, или снятые в ближнем зарубежье. (Кстати, именно российские фильмы откроют и закроют фестиваль: на открытии покажут «Серебряные коньки», пышную мелодраму, действие которой разворачивается в Петербурге в 1899 году, на закрытии - спортивную драму «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в ролях соперничающих фехтовальщиц-саблисток - эта картина должна была выйти в прокат еще в марте, но премьеру отменили из-за пандемии).

Афиша фильма "Серебряные коньки", который выйдет на экраны в декабре.

Андрей Зайцев, автор очень симпатичной, полюбившейся многим (в том числе лично Никите Михалкову) подростковой трагикомедии «14+», представит в конкурсе совсем другой по настроению фильм - «Блокадный дневник», основанный на мемуарах Ольги Берггольц и ее же «Дневных звездах» (а заодно на воспоминаниях других людей, оказавшихся в осажденном Ленинграде). Действие разворачивается в феврале 1942 года, в первую и самую страшную блокадную зиму, когда к голоду добавлялся лютый мороз. Героиня, только что похоронившая мужа и уверенная, что ей самой осталось жить считанные дни, если не часы, через весь город идет к отцу, чтобы поговорить с ним в последний раз. Ее долгое путешествие позволяет Зайцеву показать панораму Ленинграда в это страшное время.

Картина "Блокадный дневник" основана на воспоминаниях Ольги Берггольц.

Валерий Тодоровский покажет «Гипноз» - историю о пареньке-лунатике, который отправился к психотерапевту-гипнологу (Максим Суханов), чтобы вылечиться от своей болезни. Но все становится еще запущеннее: подпав под чары гипнотизера, сомнамбула окончательно перестает отличать явь от сна, а потом еще и оказывается подозреваемым в деле о смерти одной из пациенток своего врача. А заслуженный аниматор Ирина Евтеева покажет фантазию «Мелодия струнного дерева», основанную на биографии и творчестве Велимира Хлебникова, в частности - на его поэме «Медлум и Лейли» (та, в свою очередь, основана на трагическом сюжете о разлученных влюбленных Лейли и Меджнуне, страшно популярном на Востоке).

Кадр из нового фильма режиссера Валерия Тодоровского "Гипноз".

Действие «Дочери рыбака», снятой азербайджанцем Исмаилом Сафарали, разворачивается в рыбацкой деревушке на побережье Каспийского моря: там живет девочка, чей отец исчез во время рыбалки. Все вокруг убеждены, что он погиб и планируют устроить его похороны, пусть даже и в отсутствие собственно покойника: на деревню обрушиваются разнообразные несчастья, и старейшины видят причину именно в том, что не проведен обряд прощания с утонувшим. Однако девочка убеждена, что отец жив, и, невзирая на сопротивление старших, отправляется его искать. Сафарали отчасти отталкивался от своих детских впечатлений - его собственный отец пропал и неделю отсутствовал в начале 90-х, во время вооруженного конфликта. Свой проект он четыре года назад представил на питчинге «Кинотавра», и впечатлил как жюри в целом, так и лично президента фестиваля Александра Роднянского, вызвавшегося быть одним из продюсеров фильма.

А действие фильма Максима Дашкина «На дальних рубежах» разворачивается на российской военной базе в Киргизии. Заместителя командира вот-вот должны перевести на родину, в Рязань (которая в сравнении с местными реалиями выглядит центром Вселенной). Но за его женой ухаживает один из сослуживцев, увлекающийся дзюдо и сочинением довольно-таки невыносимых стихов. Жена, сама не понимая почему, отвечает на его страсть - и все это заканчивается большой трагедией. Виктория Толстоганова за роль изменницы запросто может быть названа на ММКФ лучшей актрисой.

Виктория Толстоганова в фильме "На дальних рубежах".

Действие «Судьбы» Жанны Иссабаевой разворачивается не очень далеко от живописных киргизских степей - в Казахстане; речь в ней идет о юноше, переезжающем из деревни в Алматы к своему брату. Но брат задерживается на стройке в горах, и парень вынужден провести в большом городе несколько дней без денег и жилья. В Казахстане снят и новый фильм корейца Ким Кидука, который в прошлом году возглавлял жюри ММКФ. Героиня картины «Растворяться» - скромная девушка, живущая в очень традиционной казахской семье под неусыпным надзором матери и брата - однажды встречает своего двойника, точно такую же девушку, но очень раскованную, свободную и не отказывающую себя в плотских удовольствиях.

ЕЩЕ ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ВНЕКОНКУРСНЫХ ФИЛЬМОВ

«Гагарин»

«Юность», 3 октября, 19:00

«Октябрь», 5 октября, 22:30

Юрий - чернокожий французский подросток, грезящий о космосе. Всю свою жизнь он прожил в Cite Gagarine, жилом комплексе в пригороде Парижа, построенном в 60-е и, как и Юрий, получившем имя в честь первого космонавта. Но этот комплекс собираются сносить, что вызывает у жителей бурные протесты. Юрий же решает превратить квартиру в обреченном доме в подобие космической станции… Фильм французских режиссеров Фанни Лиатар и Жереми Труиля участвовал бы в Каннском кинофестивале, если бы тот не отменили из-за пандемии.

«Спайс бойз»

«Октябрь», 3 октября, 21:30

«Пионер», 5 октября, 23:25

Программа «Фильмы, которых здесь не было» (ее куратор - кинообозреватель «КП» Стас Тыркин) предоставляет редкий шанс увидеть белорусский фильм ужасов. Жених накануне свадьбы устраивает мальчишник, туда приезжает и невеста, чтобы выяснить отношения - и все оборачивается разнузданной вечеринкой, приправленной наркотиком «спайс». По словам Стаса, это «грамотно сделанный подростковый хоррор, разудалость которого авторы сознательно разрушают по-настоящему шоковым финалом, где нет ни бутафорской крови, ни отпиленных конечностей».

«Соль слез»

«Октябрь», 4 октября, 17:30

Летний кинотеатр Garage Screen, 5 октября, 19:30

Фильм ветерана французского кино Филиппа Гарреля участвовал в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это черно-белая, старомодная в лучшем смысле слова история о молодом человеке, который из провинции едет устраивать свое будущее в Париж, влюбляется в девушек, расстается с ними, не может понять, какая из его любовей - настоящая.

«Мальмкрог»

Летний кинотеатр Garage Screen, 3 октября 19:30

«Октябрь», 4 октября, 20:00

Один из крупнейших румынских режиссеров Кристи Пую снял фильм, вдохновленный книгой русского философа-мистика Владимира Соловьева; действие разворачивается в 1899 году, несколько аристократов в заснеженном поместье на протяжении трех с половиной часов экранного времени ведут беседы о жизни и смерти, теле и душе, прогрессе и морали, Христе и Антихристе.

«Уроки фарси»

«Октябрь», 7 октября, 22.00

Новый фильм Вадима Перельмана, автора запомнившейся многим голливудской мелодрамы «Дом из песка и тумана», рассказывает об узнике концлагеря, бельгийском еврее, который ради спасения собственной жизни выдает себя за перса. Но все принимает неожиданный оборот, когда ему предлагают давать уроки фарси концлагерному повару, немцу, который после войны собирается открыть ресторан в Иране. Среди продюсеров картины - нынешний председатель жюри основного конкурса Тимур Бекмамбетов.