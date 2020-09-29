Кому с 2021 года увеличат пособия на детей от 3 до 7 лет

На поддержку семей с невысокими доходами планируется найти дополнительно 95 млрд рублей Фото: Shutterstock

Со следующего года предполагается увеличить пособия для части семей с невысокими доходами, где есть дети от 3 до 7 лет. Это касается тех семей, где при нынешней схеме расчета этого пособия доходы на члена семьи оказываются все равно ниже прожиточного минимума.

Такое поручение дал президент Владимир Путин на встрече с сенаторами на прошлой неделе. Минтруд уже подсчитал, что на расширение мер поддержки потребуется 95 млрд рублей.

Кто же может рассчитывать в 2021 году на увеличенные детские пособия?

КАК СЕЙЧАС

Пока пособие на детей от 3 до 7 лет рассчитывается по такой схеме.

На него имеют право семьи, где средний доход на члена семьи (включая детей) не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает эта семья. Для расчетов используется прожиточный минимум за 2 квартал предыдущего года. То есть в 2020 году — за 2 квартал 2019 года.

Например, для Москвы этот прожиточный минимум - 17679 рублей (и это не самые большие цифры по стране, в Анадыре он, скажем, больше 22 тысяч), в среднем по стране — 11 185 рублей.

Семья, где доходы ниже нужной планки, имеет право на пособие в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В Москве сейчас получается 7612,5 рублей. В среднем по России — около 5500 рублей.

КАК БУДЕТ

В 2021 году право на пособие на деток от 3 до 7 лет будет определяться по прежней схеме. На него смогут претендовать семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе за 2 квартал уже 2020 года. Скажем, в Москве этот минимум в расчете на душу — 17841 рубль, в среднем по России - 11 468 рублей.

Но если вместе с детским пособием в размере половины детского прожиточного минимума доходы на члена семьи все равно окажутся меньше прожиточного минимума на душу населения, тогда пособие станут платить в размере не половины, а полного детского прожиточного минимума для конкретного региона.

Для примера возьмем среднестатистический российский прожиточный минимум в 11 468 рублей. И семью, где двое детей от 3 до 7 лет плюс папа с мамой. Право на пособия на каждого ребенка возникнет при среднем доходе на всю семью ниже 45 872 рубля. Если вместе с детскими пособиями в размере половины детского прожиточного минимума (в среднем по России это будет чуть больше 5700 тысяч) общие доходы семьи все равно не дотягивают до этого потолка в 45 872 рубля, размер пособия увеличат вдвое, до полного детского прожиточного минимума — в среднем по России это чуть больше 11,4 тысяч рублей.

Это, естественно, средние цифры. Для каждого региона расчеты будут своими. Скажем, в Москве потолок общего дохода для семьи с двумя детьми (то есть из 4 человек) в 2021 году будет 71 364 рубля. Если с учетом рассчитанных по старой схеме детских пособий доход московской семьи все равно окажется ниже этой цифры, семья будет иметь право на повышенные пособия.

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